Green Car Journal annuncia i finalisti per il Green Car Of The Year e per il Green SUV Of The Year del 2020

"Il riconoscimento della leadership ambientale nel settore automobilistico è stata una parte importante della nostra missione al Green Car Journal sin dal lancio della rivista oltre 25 anni fa," ha dichiarato Ron Cogan, redattore ed editore di Green Car Journal e GreenCarJournal.com . "Siamo stati spettatori di molti cambiamenti in questi anni. Oggi gli showroom offrono un'ampia scelta di auto 'verdi', dai modelli a combustione interna ad alta efficienza e ibridi a un numero sempre in crescita di veicoli ibridi plug-in e completamente elettrici. I nuovi acquirenti di auto sono alla ricerca delle migliori prestazioni ambientali e ora hanno una gamma incredibile di scelte."

Cogan sottolinea che una "dimensione unica per tutti" non è realizzabile nel settore automobilistico, un motivo importante per celebrare l'ampia diversità di stili, prezzi e propulsori dei veicoli che ora affrontano l'efficienza del carburante, la riduzione delle emissioni dal tubo di scappamento e di carbonio e un migliore impatto ambientale. I seguenti finalisti per Green Car Awards™ hanno presentato all'AutoMobility LA tali valori offrendo allo stesso tempo un aumento nelle scelte in modo da adattarsi alle diverse necessità e stili di vita.

"Siamo a un punto cruciale nel nostro settore in cui investimenti e innovazione da parte dei principali produttori indicano che stiamo forgiando un percorso più ecologico. Contrassegnare questi progressi è essenziale, quindi siamo incredibilmente orgogliosi di ospitare quest'anno The Green Car Awards all'AutoMobility LA," ha dichiarato Terri Toennies, Presidente del LA Auto Show e AutoMobility LA. "Con l'aumento dell'attenzione verso un carburante alternativo, continueremo il nostro impegno a fornire una piattaforma globale per incoraggiare ulteriori passi avanti per il nostro settore."

Finalisti di Green Car of the Year® 2020:

FORD ESCAPE

Il crossover Ford Escape del 2020 si distingue poiché fonde le funzionalità di un SUV con gli spunti tipici del design di un'auto. È disponibile con trasmissioni e propulsori a combustione interna efficiente, ibrida e ibrida plug-in.

HYUNDAI SONATA

La nuova Hyundai Sonata offre un design affascinante e sofisticato per il 2020. La potenza viene erogata da motori a quattro cilindri a basso consumo di carburante o ibridi, oltre a presentare il primo tetto a pannelli solari di Hyundai.

KIA SOUL

L'anima iconica di Kia emerge con la nuova generazione per il 2020 con spunti di stile più aggressivi che ne evidenziano la forma molto nota. I motori standard e turbo offrono una efficienza in termini di carburante fino a 35 mpg.

MAZDA3

Disponibile come berlina o tre porte, l'ultima generazione di Mazda3 presenta uno stile accattivante, ottime prestazioni ed efficienza di guida grazie alla centralina SKYACTIV-G2.

TOYOTA COROLLA

Grazie alla più accattivante riprogettazione degli ultimi dieci anni, la Toyota Corolla 2020 offre fino a 40 mpg in autostrada nei modelli convenzionali e un'impressionante 52 mpg combinato per il taglio ibrido.

A partire dal primo dei Green Car Awards™ presentato al LA Auto Show 2005, the Green Car of the Year® è stato scelto dai redattori di Green Car Journal e e ha invitato giurati da organizzazioni ambientaliste, estremamente efficienti e molto rispettate. I giurati invitati quest'anno al Green Car of the Year® comprendono celebrità appassionate come Jay Leno; Jean-Michel Cousteau, Presidente di Ocean Futures Society; Matt Petersen, Presidente e Amministratore Delegato di Los Angeles Cleantech Incubator e Amministratore consultivo di Climate Mayors; Dr. Alan Lloyd, Presidente emerito dell'International Council on Clean Transportation e Ricercatore senior all'Energy Institute, University of Texas ad Austin; Mindy Lubber, Presidente di CERES; e Jason Hartke, Presidente di Alliance to Save Energy.

Finalisti di Green SUV of the Year® 2020:

FORD EXPLORER HYBRID

Il nuovo Explorer Hybrid di Ford presenta una trasmissione ibrida modulare con propulsore da 3.3 litri V-6 e 10 velocità che offre tre file di sedute per un totale di 7 passeggeri, quattro ruote motrici e ruote motrici anteriori, e una capacità di traino di 2.267 kg.

HONDA CR-V

La già efficiente in termini di consumi di carburante Honda CR-V, viene affiancata quest'anno da una variante ibrida alimentata dal sistema ibrido a due motori di Honda che offre due o quattro ruote motrici ed una eccezionale efficienza in termini di consumo di carburante.

SUBARU CROSSTREK HYBRID

Il Subaru Crosstrek Hybrid rappresenta il primo ibrido plug-in della casa automobilistica ed è alimentato da un motore boxer da 2.0 litri e due motori elettrici. Ha un'autonomia di 27 km a batteria e 772 km totali.

TOYOTA HIGHLANDER HYBRID

Il nuovo Highlander 2020 di Toyota comprende una variante ibrida che offre tre file di sedili per 7 o 8 passeggeri, quattro ruote motrici o ruote motrici anteriori, e un'efficienza in termini di consumo di carburante stimata di 34 mpg combinato/autostrada.

TOYOTA RAV4

La quinta generazione di Toyota RAV4 è offerta sia nelle versioni a gasolio ad alta efficienza che ibrida. Il RAV4 alimentato in modo convenzionale riduce il consumo fino a 35 mpg in autostrada, mentre sono 41 mpg per la versione ibrida.

I vincitori del Green Car Awards™ saranno annunciati giovedì 21 novembre alle 8:25 PST nel Technology Pavilion di AutoMobility LA, insieme ad altri annunci in materia di trasporti ecologici. AutoMobility LA si terrà dal 18 al 21 novembre nel Los Angeles Convention Center. Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA o per la registrazione alla fiera, visitare AutoMobilityLA.com.

Informazioni su Green Car Awards

Dal 1992, il premiato Green Car Journal è stato riconosciuto come autorità leader nell'area di intersezione di autovetture, energia e ambiente. I Green Car Awards™ sono una parte importante della missione di Green Car Journal finalizzata a mostrare i progressi ambientali nel settore automobilistico. GreenCarJournal.com presenta articoli sulle 'vetture verdi' online insieme all'attenzione sulla connettività. Green Car of the Year®, Green SUV of the Year™, e Green Car Awards™ sono marchi di Green Car Journal e RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è stato fondato nel 1907 ed è il più importante salone annuale del Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove le novità del settore automobilistico concludono affari, presentano nuovi prodotti innovativi e rilasciano annunci strategici alla presenza degli organi di stampa e dei professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dal Greater L.A. New Car Dealer Association ed è gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sulla fiera, seguite il LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram ed effettuate l'iscrizione per ricevere gli avvisi su http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate http://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram.

