Green Coffee Company lança rodada de financiamento da Série C de USD 100 milhões para revolucionar indústria do café colombiana

A empresa já é a maior produtora de café da Colômbia. A empresa tem o objetivo de se tornar a maior produtora mundial de café Arábica e dedica-se à sustentabilidade ambiental, social e econômica.

A nova rodada consiste em USD 25 milhões em investimento de capital e USD 75 milhões em financiamento de dívidas.

milhões em investimento de capital e milhões em financiamento de dívidas. Os lucros da rodada de financiamento da Série C serão implementados na aquisição de fazendas adicionais, no desenvolvimento de fazendas e infraestrutura, em operações de torrefação de café nos EUA e na destilação de álcool proveniente de subprodutos do café.

MEDELLÍN, Colômbia, 9 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Green Coffee Company, uma empresa do portfólio do Legacy Group e maior produtora de café da Colômbia, anunciou hoje o lançamento de sua rodada de financiamento da Série C de USD 100 milhões. A rodada consiste em uma proposta de USD 25 milhões em financiamento de capital e USD 75 milhões em financiamento de dívidas.

Fazendas da GCC - Salgar, Colômbia

O financiamento de capital, oriundo de mais de 275 investidores de alto patrimônio líquido, ultrapassa USD 35 milhões até o momento. Fundada em 2017, a empresa de café, com sede nos EUA, possui atualmente 27 fazendas que abrangem um total de 2.680 hectares (6.652 acres) em propriedades e cerca de 7,7 milhões de pés de café. A empresa está no caminho certo para atingir USD 13,4 milhões em vendas em 2022 (um aumento de 10 vezes o valor registrado em 2021) e aproximadamente USD 1,95 milhão no EBITDA de 2022, com planos de ampliar o faturamento e a rentabilidade substancialmente nos próximos anos.

O novo capital permitirá à empresa impulsionar uma nova forma de fazer negócios que transformará a forma como o café é produzido, processado e monetizado na Colômbia. Espera-se que o novo investimento ofereça à Green Coffee Company o capital necessário para expandir ainda mais suas operações na Colômbia, e acelerar suas operações de torrefação de café nos EUA, bem como permitir que a empresa lance suas próprias linhas de licores e destilados de café cereja e outros subprodutos do café.

"Esta rodada de financiamento nos impulsionará ainda mais em direção ao nosso objetivo de nos tornarmos a maior produtora de café arábica do mundo", disse Cole Shephard, fundador da Green Coffee Company, sócio do Legacy Group e gerente de ativos da empresa. "Por meio da construção de nossas instalações de torrefação e da monetização de subprodutos do café, seremos capazes de integrar verticalmente linhas adicionais de negócios, do café torrado a produtos alcóolicos de empresas para consumidores. Já temos as instalações de processamento de café mais sofisticadas da Colômbia e, possivelmente, do mundo. Pretendemos continuar a ser líderes em inovação na indústria do café na Colômbia e em todo o mundo."

A Green Coffee Company comprometeu-se com seis dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas como princípios fundamentais de seu negócio. São eles: igualdade de gênero, água limpa, trabalho decente, consumo responsável, ação climática e vida na terra.

Os exemplos incluem:

Trabalhar com a organização local, Madres Solteras, Cabezas de Hogar — mães solteiras, chefes de família. A empresa criou mais de 20 empregos para mulheres deste grupo e as colocou em posições de liderança nas vastas operações de viveiros de café da empresa;

— mães solteiras, chefes de família. A empresa criou mais de 20 empregos para mulheres deste grupo e as colocou em posições de liderança nas vastas operações de viveiros de café da empresa; Investimento emempregos formais para 100% dos funcionários da empresa, algo nunca visto antes no setor cafeeiro colombiano. Atualmente, mais de 50% dos funcionários da GCC têm um plano de pensão e cobertura de assistência médica, enquanto mais de 95% dos funcionários da GCC têm acesso a instituições bancárias tradicionais. As médias do setor para cada uma dessas categorias na Colômbia, por outro lado, são respectivamente de 1%, 3% e 41%;

Receber, em dezembro, oreconhecimento da Organização Internacional do Trabalho por criar um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os seus funcionários;

Comprar a produção de café cereja de pequenos agricultores em pontos de compra convenientes a preços de mercado ou acima do mercado, além de oferecer suporte técnico e financeiro, a fim de aumentar a renda desses pequenos produtores; e

Ter plantado mais de 300 mil pés de café em terras previamente usadas para pastagem.

A integração da sustentabilidade ambiental, social e econômica está no centro de todas as operações da Green Coffee Company. A empresa se orgulha de ter obtido a certificação de agricultura sustentável da Rainforest Alliance e de aderir ao Coffee And Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices standard, um programa desenvolvido pela Starbucks, Conservation International e a SCS Global Services.

Em julho, a empresa foi reconhecida pelo presidente do Congresso da Colômbia e pelo ministro da agricultura da Colômbia por seus avanços na agricultura. O CEO da GCC, Boris Wullner, aceitou o prêmio de "Melhor inovação tecnológica" no setor de agricultura. Além disso, a empresa se tornou líder nacional ao praticar a agronomia digital, usando a tecnologia móvel para monitorar as condições e tendências agrícolas, a fim de que as decisões agrícolas possam ser tomadas com base nos melhores dados disponíveis.

A oferta de capital de USD 25 milhões estará aberta a investidores individuais credenciados, investidores institucionais e participantes do setor do café com investimentos mínimos de USD 100 mil, com múltiplos substanciais em investimentos projetados por meio de uma venda da empresa ou IPO dos EUA. A empresa também dá as boas-vindas às instituições interessadas na parcela de dívida de USD 75 milhões da rodada de financiamento.

Se quiser participar da rodada de financiamento da Série C da GCC, entre em contato com o Legacy Group, gerente de ativos da empresa, pelo e-mail [email protected]. Acesse o site do Grupo para obter mais informações e para ser adicionado à lista de correspondência do Legacy Group.

Para saber mais sobre a Green Coffee Company, acesse https://gcc-coffee.com/.

Sobre a Green Coffee Company

A Green Coffee Company é uma operação consolidada de cultivo de café com sede nos EUA e operações baseadas em Medellín, na Colômbia. O modelo de negócios inovador da empresa permite o controle completo da cadeia de suprimentos, desde o cultivo, passando pelo processamento até o comércio direto com os clientes finais. A abordagem holística da GCC para o setor de café e o compromisso com as melhores práticas ambientais não só estabelece a rentabilidade e a sustentabilidade de longo prazo da empresa, mas também melhora a qualidade do café produzido nas fazendas.

Siga o Legacy Group no LinkedIn para obter notícias relacionadas à Green Coffee Company e outras oportunidades de investimento alternativo: https://www.linkedin.com/company/legacygroup/.

Nota sobre declarações prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas de acordo com as leis federais de valores mobiliários. Essas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a incertezas e mudanças nas circunstâncias. Os leitores deste documento devem entender que essas declarações não são garantias de desempenho ou resultados. Muitos fatores podem afetar os resultados reais e fazê-los variar materialmente das expectativas contidas nas declarações prospectivas, incluindo aqueles estabelecidos neste documento. Advertimos os leitores a não confiar excessivamente em quaisquer declarações prospectivas incluídas neste documento, que são válidas apenas na data deste documento. Não assumimos nenhuma responsabilidade para atualizar essas declarações, exceto conforme exigido por lei.

Contato para a imprensa

Legacy Group

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1894267/GCC_Trees.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1713831/GCC_Logo.jpg

FONTE Legacy Group

SOURCE Legacy Group