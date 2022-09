Green Coffee Company lanza su ronda de financiación serie C de USD 100 millones para revolucionar la industria cafetera colombiana

La compañía ya es la mayor productora de café de Colombia . La compañía tiene el objetivo de convertirse en el productor de café arábica más grande del mundo y está comprometida con la sostenibilidad en materia ambiental, social y económica.

Los ingresos de la ronda de financiación serie C se usarán en adquisiciones de terrenos adicionales, desarrollo de granjas e infraestructura, operaciones de tostión de café en los Estados Unidos y destilación de alcohol de los derivados del café.

MEDELLÍN, Colombia, 9 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Green Coffee Company, una compañía de portafolio de Legacy Group y el mayor productor de café de Colombia, anunció hoy el lanzamiento de su ronda de financiación serie C de USD 100 millones. La ronda consiste en una propuesta de financiación con capital por USD 25 millones y con deuda por USD 75 millones.

GCC Farms - Salgar, Colombia

A la fecha, la financiación con capital supera los USD 35,0 millones y proviene de más de 275 inversionistas de alto patrimonio neto. Fundada en 2017, la compañía de café con sede en los Estados Unidos cuenta en la actualidad con 27 granjas que abarcan un total de 2.692 hectáreas de tierras y aproximadamente 7,7 millones de árboles de café. La compañía va rumbo a alcanzar USD 13,4 millones en ventas en 2022 (una cifra 10 veces mayor que la de 2021) y un EBITDA cercano a los USD 1,95 millones para el año en curso, y tiene planes para aumentar sustancialmente los ingresos y la rentabilidad durante los próximos años.

El nuevo capital le permitirá a la compañía impulsar una nueva forma de hacer negocios que transforma la manera en que se produce, procesa y monetiza el café en Colombia. Se espera que la nueva inversión le proporcione a Green Coffee Company el capital necesario para seguir expandiendo sus operaciones en Colombia, acelerar sus operaciones de tostión de café en los Estados Unidos y lanzar las líneas de licores propias de la compañía a partir de las cerezas de café y otros subproductos de esta planta.

"Esta ronda de financiación nos impulsará aún más hacia nuestro objetivo de convertirnos en el mayor productor de café arábica del mundo", afirmó Cole Shephard, fundador de Green Coffee Company y socio de Legacy Group, el administrador de activos de la compañía. "A través de la construcción de nuestra planta de tostión y la monetización de los productos derivados del café, podremos integrar verticalmente por completo otras líneas de negocio, desde el café tostado hasta los productos de alcohol directos al consumidor. Ya contamos con las instalaciones para el procesamiento de café más sofisticadas en Colombia y, según creemos, a nivel mundial. Nuestra intención es seguir siendo líderes de innovación en la industria cafetera en Colombia y en todo el mundo".

Green Coffee Company se ha comprometido con seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como principios centrales de su negocio: Igualdad de género, Agua limpia, Trabajo decente, Consumo responsable, Acción por el clima y Vida de ecosistemas terrestres.

Estos son algunos ejemplos:

Trabajo con la organización local Madres Solteras, Cabezas de Hogar — Single Mothers, Heads of Household. La compañía ha creado más de 20 puestos de trabajo para las mujeres de este grupo y las ha ubicado en cargos de liderazgo en sus amplias operaciones de viveros de café.

— Single Mothers, Heads of Household. La compañía ha creado más de 20 puestos de trabajo para las mujeres de este grupo y las ha ubicado en cargos de liderazgo en sus amplias operaciones de viveros de café. Inversión en empleo formal para el 100 % de los empleados de la compañía, algo nunca antes visto en la industria cafetera colombiana. En la actualidad, más del 50 % de los empleados del GCC tiene un plan de pensiones y cobertura médica, mientras que más del 95 % de los empleados de GCC tiene acceso a la banca formal. Por el contrario, los promedios del sector para cada una de esas categorías en Colombia son del 1 %, 3 % y 41 %, respectivamente.

son del 1 %, 3 % y 41 %, respectivamente. En diciembre, la compañía recibió un reconocimiento por parte de la Organización Internacional del Trabajo por la creación de un entorno laboral seguro y saludable para todos sus empleados.

Se les compra la producción de cerezas de café a pequeños agricultores en puntos convenientes y a precios del mercado o superiores, y se les ofrece apoyo técnico y financiero a fin de que aumenten sus ingresos.

Se plantaron más de 300.000 árboles de café en terrenos que antes eran pastizales.

La integración de la sostenibilidad en materia ambiental, social y económica es el eje de todas las operaciones de Green Coffee Company. La compañía se enorgullece de haber obtenido la certificación de agricultura sostenible de Rainforest Alliance y por adherirse al estándar Coffee And Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices, un programa desarrollado por Starbucks, Conservation International y SCS Global Services.

En julio, la compañía fue reconocida por el presidente del Congreso de Colombia y el Ministro de Agricultura de Colombia por sus avances en agricultura. Boris Wullner, director ejecutivo de GCC, recibió el premio por "Mejor innovación tecnológica" en agricultura. Además, la compañía se ha convertido en líder a nivel nacional por la práctica de la agronomía digital, que utiliza tecnología móvil para monitorear las condiciones y tendencias de las granjas, con lo que las decisiones agrícolas pueden tomarse en función de los mejores datos disponibles.

La oferta de capital de USD 25,0 millones estará abierta a inversionistas individuales acreditados, inversionistas institucionales y participantes de la industria cafetera por una inversión mínima de USD 100.000, y tiene una proyección de un múltiplo importante sobre la inversión través de una venta de la compañía o IPO en los Estados Unidos. La compañía también está recibiendo a las instituciones interesadas en la parte de deuda por USD 75,0 millones de la ronda de financiación.

Si desea participar en la ronda de financiación de la serie C de GCC, comuníquese con Legacy Group, el administrador de activos de la compañía, a través de [email protected]. Visite su sitio web para obtener más información y para registrarse en su lista de difusión por correo electrónico.

Para obtener más información sobre Green Coffee Company, visite https://gcc-coffee.com/.

Acerca de Green Coffee Company

Green Coffee Company es una operación agrícola cafetera consolidada, con sede principal en los Estados Unidos y operaciones con base en Medellín, Colombia. El innovador modelo de negocio de la compañía permite un control integral de la cadena de suministro, desde el cultivo y el procesamiento hasta el comercio directo con los clientes finales. El enfoque integral de GCC en el sector del café y su compromiso con las mejores prácticas ambientales no solo establecen la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo del negocio, sino que también mejoran la calidad del café que se produce en las granjas.

Siga a Legacy Group en Linkedin para enterarse de noticias relacionadas con Green Coffee Company y otras oportunidades de inversión alternativas en https://www.linkedin.com/company/legacygroup/.

Nota sobre declaraciones prospectivas

Este documento contiene declaraciones prospectivas según se definen en las leyes federales de valores. Estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a incertidumbre y cambios en las circunstancias. Los lectores de este documento deben entender que estas declaraciones no son garantías de rendimientos ni resultados. Muchos factores podrían afectar los resultados reales y causar que difieran sustancialmente de las expectativas contenidas en las declaraciones prospectivas, incluidas las establecidas en este documento. Advertimos a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas incluidas en este documento, las cuales hacen referencia exclusivamente a la fecha de este documento. No asumimos la responsabilidad de actualizar estas declaraciones, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

