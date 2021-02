Green Street acquiert React News, fournisseur de premier plan de nouvelles et d'informations exclusives sur le secteur immobilier européen

--La deuxième acquisition de l'entreprise élargit sa gamme d'actualités et de produits paneuropéens--

NEWPORT BEACH, Californie, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Green Street, le principal fournisseur de renseignements exploitables sur l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe, a acheté React News, un fournisseur par abonnement de nouvelles phares sur l'immobilier commercial basé à Londres. Cette opération marque la deuxième acquisition de Green Street au cours de l'année écoulée. Elle s'inscrit dans le cadre des plans de croissance et de la feuille de route stratégique de l'entreprise, qui vise à produire plus de valeur ajoutée pour ses clients en leur proposant de meilleurs services de nouvelles, de recherches, de données, d'analyses et de conseil. La transaction a été conclue et les conditions financières n'ont pas été divulguées.

« Cette acquisition accélère notre objectif de fournir des informations exclusives et différenciées en Europe afin d'étendre le produit des actualités américaines de Green Street et de renforcer notre activité paneuropéenne d'études de marché et de données et d'analyses publiques et privées, a déclaré Jeffry Stuek Jr, directeur général de Green Street. React News a mis au point une offre incroyable qui stimule le secteur de l'immobilier grâce à des informations opportunes, et qui cadre naturellement avec la vocation de Green Street. Nous sommes heureux d'unir nos équipes talentueuses et d'élargir notre prestigieux groupe de journalistes très expérimentés. »

Les quatre cofondateurs de React News, à savoir Chris Borland, James Buckley, David Hatcher et Jamie Hamer, ont ajouté : « Nous sommes prêts à unir nos forces. Cet acquisition nous permet de hisser React News à un niveau supérieur et de consolider sa position en tant que fournisseur de premier plan d'informations immobilières en Europe. Nous sommes fiers de ce que nous avons déjà réalisé au cours de nos 19 premiers mois d'existence. Cela n'a été possible que grâce à notre personnel extrêmement dévoué et impressionnant, au soutien de nos abonnés de la première heure et à la confiance de nos premiers bailleurs de fonds. »

Depuis sa création en juin 2019, React News s'est rapidement forgé une réputation de pionnière dans le domaine de l'immobilier sur le marché européen, avec notamment une couverture complète du Royaume-Uni. L'entreprise conservera son indépendance éditoriale et sera toujours dirigée par la même équipe dédiée à la production de nouvelles de dernière minute et d'analyses de haute qualité sur les transactions et les tendances européennes.

React News a bénéficié des conseils des équipes TMT Corporate Finance et Tax de KPMG, et Waterfront Solicitors a été son seul conseiller juridique. Green Street a bénéficié des conseils des équipes juridiques de Walker Morris et Kirkland & Ellis et de l'équipe fiscale de Ernst & Young.

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur de services de recherches, de nouvelles, de données, d'analyses et de conseil dans le domaine de l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit des renseignements inégalés et des données fiables sur les marchés immobiliers publics et privés, aidant ainsi investisseurs, banques, prêteurs et autres acteurs du secteur à optimiser leurs décisions d'investissement et stratégiques. La société fournit des informations exclusives sur le marché, des réflexions basées sur des conclusions et des analyses prédictives par le biais d'une plateforme SaaS. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.greenstreet.com.

Contact :

Green Street

Katie Clemons

949-640-8780

[email protected]

Related Links

http://www.greenstreet.com



SOURCE Green Street