Green Street élargit la couverture du marché européen pour améliorer ses analyses paneuropéennes normalisées de l'immobilier commercial

LONDRES, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Green Street, le principal fournisseur de renseignements sur l'immobilier commercial, a étendu sa couverture du marché paneuropéen à 30 agglomérations avec l'ajout de nouvelles données, analyses et recherches sur Édimbourg, Genève, Lisbonne, Prague et Varsovie. Ces cinq villes ont été intégrées à la puissante plateforme Web de Green Street pour offrir aux acteurs du marché une vision inégalée des fondamentaux opérationnels et de la valorisation dans toute la région paneuropéenne, sur la base d'actifs de qualité moyenne. Plus précisément, cette expansion permet de comparer les cotes de marché exclusives, les rendements initiaux nets, les taux de capitalisation économique, les indices de prix de l'immobilier commercial (CPPI) , les prévisions du marché, les ventes et les perspectives, avec plus de 15 ans de données historiques recueillies dans 30 agglomérations pour les secteurs de l'immobilier de bureaux, industriel, résidentiel et de locaux commerciaux.

« L'analyse élargie du marché paneuropéen de Green Street permet de comparer rapidement et facilement l'immobilier commercial en Europe – normalisé dans 17 pays et huit devises différentes – pour permettre à nos clients de prendre les décisions les plus éclairées en matière d'allocation de capitaux », a expliqué Kris Hoffman, le responsable des recettes pour Green Street. « Les acteurs du marché acquièrent des connaissances concurrentielles sur les marchés à rendement élevé et en plein essor au niveau du secteur immobilier, ce qui est essentiel en période de volatilité et d'agitation », a-t-il précisé.

« En s'appuyant sur l'élan donné par le récent lancement de notre solution European Sales Comps , l'ajout de ces nouveaux marchés soutient l'engagement de Green Street à investir de façon dynamique dans nos données, l'analytique et la recherche globales pour innover de manière continue et élargir l'étendue et la profondeur de notre solide plateforme Web de renseignements opérationnels », a conclu M. Hoffman.

Pour en savoir plus sur la façon dont l'élargissement de la couverture du marché paneuropéen de Green Street peut aider les décideurs de l'immobilier commercial, regardez cette vidéo et lisez notre note de blog : À la recherche de rendements immobiliers paneuropéens .

Green Street est le principal fournisseur de services de recherches, d'informations, de données, d'analyses et de conseil dans le domaine de l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit des renseignements exclusifs et des données fiables sur les marchés immobiliers publics et privés, aidant ainsi les investisseurs, les banques, les prêteurs et autres acteurs du secteur à optimiser leurs investissements et leurs décisions stratégiques. La société fournit des informations exclusives sur le marché, des renseignements étayés et des analyses prédictives par le biais d'une plateforme SaaS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.greenstreet.com .

