Green Street neemt React News over, een toonaangevende aanbieder van exclusief nieuws over Europees vastgoed

--Met de tweede overname breidt Green Street de nieuwsvoorziening en het pan-Europese productaanbod uit--

NEWPORT BEACH, Californië, 10 februari 2021 /PRNewswire/ -- Green Street, de meest vooraanstaande leverancier van praktische informatie over vastgoed in de VS en Europa, heeft React News gekocht - een in Londen gevestigde en toonaangevende aanbieder van abonnementen voor actuele nieuwsvoorziening over vastgoed. De transactie markeert de tweede overname van Green Street in het afgelopen jaar, in lijn met de groeiplannen en de strategische planning van het bedrijf om meer waarde toe te voegen voor klanten door middel van beter nieuws, beter onderzoek, betere gegevens, betere analyse en betere adviesdiensten. De deal is gesloten en de financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

"Deze overname versnelt ons doel om exclusieve en onderscheidende nieuwsvoorziening in Europa te verstrekken om het US News-product van Green Street uit te breiden en ons bestaande activiteiten te versterken ten aanzien van onderzoek in de pan-Europese publieke/private vastgoedsector en data- en analyse-activiteiten", aldus Jeffry Stuek Jr., CEO van Green Street. "React News heeft een ongelooflijke portefeuille opgebouwd waarmee door middel van actuele nieuwsvoorziening de activiteiten op het gebied van vastgoed gestimuleerd worden, en het past natuurlijk onder de paraplu van Green Street. We zijn verheugd om onze getalenteerde teams samen te brengen en onze gewaardeerde groep zeer ervaren journalisten uit te breiden."

De vier medeoprichters van React News - Chris Borland, James Buckley, David Hatcher en Jamie Hamer - voegden toe: "We willen onze krachten bundelen. Met deze deal kunnen we React News naar een hoger niveau tillen en onze positie als de meest toonaangevende aanbieder van nieuws over vastgoed in Europa verstevigen. We zijn trots op wat we al hebben bereikt in onze eerste 19 maanden, wat alleen mogelijk was dankzij ons ongelooflijk toegewijde en indrukwekkende personeel, de steun van onze allereerste abonnees en het vertrouwen van onze oorspronkelijke donateurs."

Sinds de oprichting in juni 2019 heeft React News snel een bewezen staat van dienst weten te ontwikkelen voor het brengen van de grootste vastgoedverhalen binnen Europa, inclusief uitgebreide nieuwsvoorziening over vastgoed binnen het VK. React News behoudt zijn redactionele onafhankelijkheid en blijft opereren onder hetzelfde leiderschap dat zich toelegt op het produceren van baanbrekend nieuws van topkwaliteit en analyses van Europese deals en trends.

React News werd geadviseerd door KPMG's TMT Corporate Finance en Tax teams, en Waterfront Solicitors trad op als enige juridisch adviseur. Green Street werd geadviseerd door juridische teams van Walker Morris en Kirkland & Ellis en het fiscale team van Ernst & Young.

Over Green Street

Green Street is de meest vooraanstaande leverancier van commercieel toepasbare nieuwsvoorziening over onderzoek, nieuws, data, analyse en adviesdiensten over vastgoed in de VS en Europa. Al meer dan 35 jaar levert Green Street ongeëvenaarde informatie en vertrouwde gegevens over de publieke en private vastgoedmarkten, waardoor investeerders, banken, geldschieters en andere deelnemers uit de sector hun investeringen en strategische beslissingen kunnen optimaliseren. Het bedrijf levert exclusieve marktinformatie, op conclusies gebaseerde inzichten en voorspellende analyses via een SaaS-platform. Ga voor meer informatie naar www.greenstreet.com.

Contact:

Green Street

Katie Clemons

949-640-8780

[email protected]

http://www.greenstreet.com



