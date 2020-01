Green Streets Europese vooruitzichten voor commercieel onroerend goed laten toenemende scheiding zien tussen Europese onroerendgoedsectoren

De pan-Europese groei van de retailuitgaven blijft positief. Nu e-commerce zich waarschijnlijk middenin een robuuste groeifase bevindt, is Green Street echter van mening dat fysieke winkels hieronder zullen blijven lijden. Het resultaat is negatief voor winkelvastgoed, maar grotendeels positief voor industrieel vastgoed, als gevolg van de sterke vraag van huurders - vooral voor locaties in de buurt van bevolkingscentra met een lager dan gemiddelde penetratiegraad voor e-commerce.

Ondanks de ellende in de detailhandel merkt Green Street op dat de pan-Europese waarden voor commercieel onroerend goed in 2019 met 5% zijn gestegen en in 2020 weer met gemiddeld enkele cijfers zullen stijgen, waarbij algehele rendementen aantrekkelijk blijven ten opzichte van obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties.

De vooruitzichten van Green Street voor pan-Europees commercieel onroerend goed worden nu vrijgegeven in een nieuw productaanbod voor particuliere marktonderzoek, European Real Estate Analytics. Het platform biedt marktpartijen een naadloze manier om vastgoedinvesteringen in verschillende regio's, vastgoedsectoren en valuta's te vergelijken en te onderschrijven. European Real Estate Analytics bestrijkt de 25 Europese topmarkten en biedt een onpartijdige, onafhankelijke analyse van de grondbeginselen en waardering van onroerend goed door middel van haar rapportagesuite en het interactieve kaart- en analyseplatform Atlas. Het omvat ook felbegeerde, gepatenteerde marktkwaliteiten, die niet beschikbaar is bij alternatieve aanbieders.

¹ Specifiek verwijzend naar groei van markt-RevPAM - een maatstaf op marktniveau die huur- en bezettingsgroei combineert.

Green Street Advisors (UK) Limited is een partner van Green Street Advisors, LLC, dat werd opgericht in 1985 en het vooraanstaande onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau is dat zich concentreert op de commerciële vastgoedsector in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het bedrijf is een toonaangevende aanbieder van onderzoek, analyse en gegevens van onroerend goed op zowel particuliere als publieke markten. Ga voor meer informatie naar greenstreetadvisors.com.

