Green Vision, Blue Future: Midea представляет новую разработку в сфере умных домов

Исполнительный директор Института экологического развития BRI Чжан Цзяньюй (Zhang Jianyu) отметил, что китайские предприятия стимулируются к интеграции экологически безопасного развития в рамках всего процесса освоения зарубежных инвестиций и сотрудничества, что является превосходным шагом к ускорению экологически безопасного развития как в Китае, так и во всем мире. Он также дал высокую оценку тому, как китайские производители, в частности Midea, уверенно движутся вперед к низкоуглеродной экономике и заблаговременно выдвигают свои собственные инициативы по борьбе с изменением климата.

"Green House" от Midea представляет собой органичную интеграцию трех интеллектуальных и функционально совместимых систем, охватывающих выработку электроэнергии, регулирование энергопотребления и управление домом. Избыточная энергия может передаваться в систему хранения, которую можно использовать не только в качестве основного источника питания в ночное время или при неблагоприятных погодных условиях, но и в помощь всему району, направляя электроэнергию другим домохозяйствам.

Благодаря современным алгоритмам Midea интеллектуальная система регулирования энергопотребления рациональным образом осуществляет и координирует выработку солнечной энергии, накопление и хранение энергии, зарядку и разрядку, что может быть задействовано в тандеме с системой MSmartLife для питания всех электробытовых приборов умного дома, включая кондиционеры, холодильники, стиральные машины и кухонную технику. В результате создается энергонезависимый дом с рациональным использованием целого комплекса ультрасовременных технологий Midea для достижения NZEC и максимально эффективного использования энергии в соответствии со стремлением компании к полному исключению углеродных выбросов из домохозяйств.

Кроме того, в ходе мероприятия прошла церемония в честь выпуска 2 100 000-го кондиционера Midea с использованием хладагента R290 — первого в истории устройства кондиционирования воздуха, получившего немецкую экологическую маркировку Blue Angel.

Руководитель проектов Немецкого общества по международному сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) Кристиан Мао-Чан Вилькенинг (Kristian Mao-Chang Wilkening) выразил компании свою признательность за ее усилия и вклад в низкоуглеродное развитие. В частности, он заявил: «Что касается R290, Midea была первым производителем, получившим сертификат Blue Angel. Это доказывает соответствие компании Midea высочайшим экологическим стандартам. 2 100 000 единиц выпущенной продукции — впечатляющая цифра».

Компания Midea, награжденная Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) за ее исключительный вклад в борьбу с изменением климата, является инициатором десятилетнего проекта разработки эффективного, надежного и подходящего для серийного производства решения по замене хладагента HCFC-22 на пропан (R-290). Статистические данные, полученные от ЮНИДО в 2020 году, показывают, что продукция Midea с использованием R-290 помогла устранению озоноразрушающего потенциала, обеспечив ежегодное сокращение выбросов, эквивалентное более 970 тысяч тонн CO2.

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