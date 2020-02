Greenpeace : Utenos trikotažas devient le premier fabricant au monde à se conformer pleinement aux normes environnementales de l'organisation

« C'est la norme que doit suivre toute marque de mode qui cherche véritablement à être crédible en termes de durabilité. Utenos trikotažas est devenu le premier fabricant à prouver qu'il respecte ces exigences. Cette norme allie de manière unique les fibres naturelles issues de l'agriculture biologique, une production testée sans substances nocives, un salaire équitable et la transparence », explique Viola Wohlgemuth, responsable de la campagne de Greenpeace sur la consommation et les produits toxiques.

Utenos trikotažas a déjà terminé le premier lot de la nouvelle collection de Greenpeace et continuera la production dans le courant de cette année.

« C'est une prouesse historique. Être la première entreprise au monde à répondre aux exigences de Greenpeace est un véritable phénomène et une reconnaissance de nos efforts. Nous espérons que notre exemple va encourager d'autres producteurs de textile à suivre cette direction », déclare Petras Jašinskas, PDG d'Utenos trikotažas.

Selon Viola Wohlgemuth, Utenos trikotažas et ses partenaires1 ont montré que, pour la toute première fois, des mesures visant à éviter l'utilisation de produits chimiques dangereux et la contamination ont été prises d'un bout à l'autre de la chaîne de production, depuis les fibres lors du traitement des matières premières, jusqu'à la teinture et l'impression dans le respect des principes de la campagne Detox, en passant par la couture et le conditionnement de vêtements de très bonne qualité, faits pour durer.

« Cette collection prouve qu'une production vraiment propre, équitable et totalement transparente est possible en réalité. Et ce, non pas dans une boutique vendant des produits de confection artisanale, mais à l'échelle industrielle », ajoute Mme Wohlgemuth.

Le commissaire européen à l'Environnement, aux Océans et à la Pêche, Virginijus Sinkevicius a félicité les initiatives et les réalisations des organisations non gouvernementales et du secteur privé pour rendre l'industrie textile plus verte.

« Le textile est l'une des principales industries qui doivent devenir plus durables tout au long de la chaîne de production et au-delà. Le textile doit devenir plus circulaire, plus réutilisable et recyclable. Le plan d'action en faveur de l'économie circulaire - un élément important de la stratégie industrielle de l'UE - sera la feuille de route de cette transformation, mais les premiers acteurs à suivre cette voie auront naturellement un avantage concurrentiel sur le marché », a déclaré Virginijus Sinkevicius.

La nouvelle norme de Greenpeace est un exemple des bonnes pratiques que doit suivre toute entreprise qui met en œuvre un plan ambitieux de « Detox » (détoxication).

Tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement sont mentionnés sur le site my-trace.ch

