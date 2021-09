Greenypeeps fait un pas de plus en faveur du changement climatique en lançant la première gamme de thés et d'infusions à bilan carbone négatif au monde.

Greenypeeps travaille en étroite collaboration avec la Carbon Consulting Company, un expert en empreinte carbone certifié par le Carbon Trust britannique et partenaire de la Carbon Neutral Company, pour effectuer des analyses détaillées de l'impact carbone de chacun de ses produits à chaque étape de leur cycle de vie, depuis le champ, en passant par la tasse et jusqu'à leur élimination. Cette compréhension permet à l'entreprise d' examiner ses pratiques actuelles, de prendre des mesures actives pour réduire les émissions de carbone dans ses propres processus et sa chaîne d'approvisionnement et de supprimer jusqu'à deux fois le carbone qu'elle produit.

Greenypeeps a d'abord fait son entrée sur le marché avec une gamme spéciale d'infusions d'ambiance, en plus d'une gamme de base de huit thés biologiques noirs, verts, aux herbes et épicés.

Les quatre infusions d'ambiance ont été créées par les maîtres de thé de troisième génération de Greenypeeps, qui utilisent des mélanges uniques de fruits, de fleurs, d'herbes et d'épices biologiques, pour stimuler et relaxer l'esprit.

Les infusions actuelles comprennent :

Un thé énergisant : un savant mélange d'hibiscus, de pomme d'églantier et de zeste de citron ;

Un thé revitalisant : un thé à la menthe vif avec une touche de réglisse sucrée ;

Un thé pour après dîner : un équilibre apaisant de fenouil, d'anis étoilé, de mélisse et de gingembre ;

Un thé calmant pour l'heure du coucher : un mélange relaxant de camomille et d'églantier rehaussé d'une touche de zeste de citron.

Greenypeeps, créée par Ed Green au Royaume-Uni, est une entreprise commune avec Eswaran, l'un des principaux producteurs de thé du Sri Lanka et le premier au monde à être certifié neutre en carbone en 2010.

« Lorsque j'ai rencontré Subra pour la première fois, cela a été une communion d'esprits. Nous partagions la conviction que les entreprises ont la responsabilité de protéger notre climat, notre communauté et la nature. Avec Greenypeeps, notre ambition est de créer la marque la plus éthique et la plus durable de la planète. » — Ed Green, cofondateur de Greenypeeps

C'est une grande ambition, mais Greenypeeps est persuadée qu'en offrant des thés biologiques de qualité et en se tenant responsable à chaque étape du processus, ils peuvent rassembler suffisamment d'amateurs de thé, affectueusement appelés les « Greenypeeps », pour vraiment faire la différence.

La charte Planet Positive est au cœur de l'entreprise et a un impact sur tout ce qu'elle fait. Par conséquent, tous leurs emballages sont entièrement dépourvus de plastique et sont soit compostables soit recyclables. De plus, l'entreprise consacre trois pour cent de ses ventes au programme novateur HIniduma Biolink.

Greenypeeps utilisera du contenu numérique, les réseaux sociaux et des bulletins d'information pour rapprocher les consommateurs des producteurs, de leurs initiatives et des progrès du programme Hiniduma. La marque a récemment été retenue comme finaliste pour le Prix « The Grocer NPD 2021 ».

Contact pour les médias :

Max Spiegelberg, chef, Responsable marketing chez Peep

Adresse mail [email protected] , Tél. : +44 07771 895 834.

Veuillez contacter Max pour accéder à d'autres images des produits, opérations et projets

Autres sources : Site Internet de Greenypeeps , Instagram , YouTube , Facebook , Twitter

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1606136/Greenypeeps_Moods_Range.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1606135/Greenypeeps_Logo_Logo.jpg

SOURCE Greenypeeps