Greg Norman est nommé PDG de LIV Golf Investments

NORMAN SIGNE UN ACCORD HISTORIQUE DE 10 ANS AVEC ASIAN TOUR, POUR UN ENGAGEMENT TOTAL DE PLUS DE 200 MILLIONS DE DOLLARS

WEST PALM BEACH, Fla., 31 octobre 2021 /PRNewswire/ -- L'ancien numéro 1 mondial et membre du World Golf Hall of Fame, Greg Norman, a été annoncé aujourd'hui comme PDG d'une société nouvellement créée, LIV Golf Investments, une décision qui mettra en branle un certain nombre de développements importants pour le golf professionnel dans le monde entier.

Le premier ordre du jour de Norman est l'annonce d'une série révolutionnaire de 10 nouveaux événements de marque qui seront organisés chaque année sur l'Asian Tour au cours des 10 prochaines années, ce qui représente un engagement total de plus de 200 millions de dollars pour soutenir les opportunités de jeu et les fonds de prix. Cette opération représente l'un des plus gros investissements de l'histoire du golf professionnel.

La série sera ajoutée au calendrier de l'Asian Tour à partir de 2022, avec de nouveaux événements en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Il a été conçu pour susciter un plus grand engagement parmi les fans, attirer de nouveaux intérêts commerciaux et contribuer à stabiliser le golf professionnel après une période prolongée de perturbations et d'incertitudes à l'échelle mondiale.

« Ce n'est que le début », a commenté Norman. « LIV Golf Investments a obtenu un engagement financier important qui sera utilisé pour créer de nouvelles opportunités supplémentaires dans le monde du golf professionnel. Nous serons un partisan coopératif et respectueux du jeu à tous les niveaux, et l'annonce d'aujourd'hui concernant l'Asian Tour en est le premier exemple.

Je suis un fervent partisan et partisan de la pratique et du développement du golf en Asie depuis plus de quatre décennies. L'Asian Tour est un géant endormi et nous partageons l'ambition de développer la série et de libérer ce que nous pensons être un potentiel inexploité important. Nous considérons notre promotion de ces nouveaux événements comme une première étape essentielle dans le soutien des marchés émergents, en créant une nouvelle plateforme, riche en opportunités de jeu qui créent de précieux parcours pour les joueurs. »

LIV Golf Investments a été créé avec des sociétés de groupe aux États-Unis et au Royaume-Uni, et des bureaux en Asie suivront. Plusieurs cadres supérieurs de haut niveau ont déjà été nommés, et d'autres annonces seront faites en temps voulu. Le PIF, l'un des plus grands fonds souverains du monde doté d'un portefeuille d'investissement international diversifié, est l'actionnaire majoritaire de la nouvelle société. Des plans sont en place pour introduire d'autres partenaires d'investissement, qui partagent la passion et la conviction que de nouvelles opportunités dans le golf professionnel peuvent créer un bénéfice généralisé pour les fans et les joueurs.

« Il s'agit du plus grand développement de l'histoire de l'Asian Tour et d'une étape majeure pour le golf professionnel », a déclaré Cho Minn Thant, commissaire et directeur général de l'Asian Tour. « Cette opportunité permettra de garantir de nouvelles possibilités de jeu sans précédent, d'établir de nouveaux parcours pour les joueurs, de nous permettre de rivaliser commercialement avec d'autres sports et de renforcer notre programme social.

Nous sommes particulièrement enthousiasmés par les perspectives que l'annonce historique d'aujourd'hui apporte au jeu amateur, offrant une nouvelle inspiration aux joueurs en herbe grâce à un nouveau niveau de compétition professionnelle de haut niveau dans la région. »

Cette série viendra s'ajouter à l'ensemble des événements déjà établis de l'Asian Tour pour former une saison de 25 événements, qui devrait représenter une dotation combinée record en 2022. Chacun des 10 nouveaux événements sera retransmis en direct dans le monde entier, et il est prévu d'attirer un champ international de talents de premier plan grâce à une catégorie d'admissibilité ouverte, indépendamment de l'affiliation au Tour, afin que les opportunités soient disponibles pour le plus grand nombre de joueurs.

L'annonce d'aujourd'hui suit de près la conclusion d'un nouveau partenariat de 10 ans entre l'Asian Tour et Golf Saudi, les organisateurs du Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers, qui verra l'événement devenir le tournoi phare de l'Asian Tour, avec une dotation impressionnante de 5 millions de dollars. Le Saudi International ne sera pas l'un des 10 nouveaux événements à présenter dans le cadre de la nouvelle série, mais il fournira lui-même des conditions d'exemption améliorées.

D'autres signes de prospérité accrue pour l'Asian Tour sont également apparus récemment avec l'annonce de la reprise prochaine des compétitions après un report dû à la pandémie de COVID-19. Sa saison 2020/21 suspendue s'achèvera par l'organisation de deux nouveaux tournois en Thaïlande en novembre et décembre 2021, et de deux autres tournois prévus à Singapour en janvier 2022.

La nouvelle série de 10 événements se déroulera tout au long de l'année 2022, et tous les événements en plein air contribueront au classement de l'ordre du mérite.

D'autres détails sur la nouvelle série, notamment la révélation de la marque et du nom de la série, suivront dans un avenir proche.

À propos de l'Asian Tour

En tant qu'organisme officiel de sanction du golf professionnel en Asie, l'Asian Tour dirige le développement du golf professionnel dans la région, en améliorant les carrières de ses membres tout en maintenant un engagement envers l'intégrité du jeu. L'Asian Tour, de par son adhésion à la Fédération internationale des circuits PGA, est le seul circuit de golf professionnel panasiatique reconnu en Asie. Le Tour est officiellement reconnu par l'Official World Golf Ranking et offre à ses événements de précieux points de classement pour que les participants soient reconnus sur la scène mondiale. Il est également affilié à The R&A. Les partenaires du circuit comprennent Rolex (chronométreur), Habitat for Humanity (partenaire du développement durable), Titleist (partenaire web) et FootJoy (fournisseur du circuit). Le siège social de l'Asian Tour est basé à Sentosa, qui est le siège de l'Asian Golf. Le Sentosa Golf Club fait partie d'un réseau exclusif de propriétés dans le cadre des Asian Tour Destinations. Le Tour a également un bureau à Kuala Lumpur, en Malaisie.

À propos de LIV Golf Investments

LIV Golf Investments est une société nouvellement créée, avec des sociétés de groupe aux États-Unis et au Royaume-Uni, et des bureaux en Asie à venir. Sa mission est d'améliorer la santé du golf professionnel à l'échelle mondiale et de soutenir les parties prenantes existantes afin de libérer le potentiel inexploité de ce sport. Greg Norman est le premier PDG fondateur de LIV Golf Investments. PIF, l'un des plus grands fonds souverains du monde, qui possède un portefeuille d'investissements internationaux diversifié, est l'actionnaire majoritaire de LIV Golf Investments.

SOURCE LIV Golf Investments