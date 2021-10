Грег Норман становится руководителем LIV Golf Investments

НОРМАН ЗАКЛЮЧАЕТ ЭПОХАЛЬНОЕ 10-ЛЕТНЕЕ СОГЛАШЕНИЕ С АЗИАТСКИМ ТУРОМ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВЕЙШЕГО ШАГА В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ $200 МЛН

УЭСТ-ПАЛМ-БИЧ (шт. Флорида), 31 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Грег Норман (Greg Norman), бывший гольфист номер один, включенный в Зал славы мирового гольфа, сегодня объявлен главой вновь созданной компании LIV Golf Investments. Это назначение должно положить начало реализации ряда важнейших проектов в сфере профессионального гольфа по всему миру.

Первым пунктом его повестки дня является объявление о беспрецедентной серии из 10 новых знаковых мероприятий, поэтапно организуемых в рамках Азиатского тура в течение следующих 10 лет, с совокупными инвестиционными обязательствами в размере более 200 млн долларов США, которые будут направлены на поддержку игровых возможностей и формирование призовых фондов. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в истории профессионального гольфа.

Указанная серия будет включена в график Азиатского тура начиная с 2022 года и предусматривает проведение соответствующих мероприятий в странах Азии, Ближнего Востока и Европы. Ее целями являются активизация взаимодействия между болельщиками, привлечение нового коммерческого интереса и содействие стабилизации в сфере профессионального гольфа после длительного периода разрозненности и неопределенности по всему миру.

«Это только начало, — комментирует Норман. — Компания LIV Golf Investments заручилась крупным инвестиционным обязательством и намеревается направить вложенные средства на создание новых возможностей мирового масштаба в сфере профессионального гольфа. Мы будем обеспечивать скоординированную и уважительную поддержку игры на всех уровнях, и первым тому примером является сегодняшнее объявление о расширении Азиатского тура.

На протяжении более четырех десятилетий я был твердым и убежденным сторонником развития гольфа в Азии. Азиатский тур — это дремлющий гигант, и мы разделяем стремление к развитию этой серии и раскрытию нереализованного потенциала, который мы считаем весьма существенным. Мы рассматриваем продвижение этих новых мероприятий как важнейший первый шаг в поддержке развивающихся рынков и построении новой платформы, насыщенной игровыми возможностями, создающими ценные пути для совершенствования игроков».

В группу LIV Golf Investments уже входят компании из США и Великобритании, а впоследствии планируется создание ее представительств в азиатских странах. Ряд первоклассных руководителей высшего звена уже назначен, а со временем будет объявлено о новых назначениях. Мажоритарным акционером новой компании является PIF — один из крупнейших в мире суверенных фондов, владеющий диверсифицированным инвестиционным портфелем мирового масштаба. Планируется появление новых инвестиционных партнеров, разделяющих энтузиазм и веру в то, что новые возможности в профессиональном гольфе могут обеспечить значительные выгоды для болельщиков и игроков.

«Это крупнейшее событие в истории Азиатского тура и важная веха в развитии профессионального гольфа, — заявил специальный уполномоченный и главный исполнительный директор Азиатского тура Чо Минн Тхант (Cho Minn Thant). —Эта возможность обеспечит беспрецедентные новые перспективы для развития игры, откроет новые пути для формирования игроков, позволит нам вступить в коммерческую конкуренцию с другими видами спорта и повысит эффективность нашей общественной деятельности.

Мы особенно рады тому, что сегодняшнее знаменательное сообщение оживит любительскую игру, придав новое вдохновение начинающим игрокам благодаря повышению уровня первоклассного профессионального состязания в регионе».

Эта серия дополнит устойчивую структуру мероприятий, проводимых в рамках Азиатского тура, в результате чего игровой сезон будет включать в себя 25 соревнований с предположительно рекордным совокупным призовым фондом в 2022 году. Каждое из 10 новых мероприятий будет транслироваться в прямом эфире на весь мир с планируемым привлечением интернациональной группы ведущих специалистов посредством открытого набора по заявленным критериям независимо от их принадлежности к Туру, что обеспечит наличие возможностей для широчайшего среза игроков.

Сегодняшнее объявление последовало непосредственно за установлением нового 10-летнего партнерства между Азиатским туром и Golf Saudi — организатором турнира Saudi International, проводимого при финансовой поддержке венчурной компании SoftBank Investment Advisers, что превратит это мероприятие во флагманский турнир Азиатского тура с внушительным призовым фондом, увеличенным до 5 млн долларов. Турнир Saudi International не будет входить в число 10 мероприятий новой серии, но сам по себе станет выдающимся исключением из общих правил.

Кроме того, недавно появились новые сигналы к дальнейшему процветанию Азиатского тура, вызванные объявлением о скором возобновлении игровых состязаний после отсрочки, вызванной пандемией COVID-19. Приостановленный сезон 2020/21 завершится последовательным проведением двух новых турниров в Таиланде в ноябре и декабре 2021 года, а также двух других турниров, запланированных на январь 2022 года в Сингапуре.

Новая серия из 10 мероприятий будет проходить на протяжении 2022 года, а все полноформатные соревнования сформируют рейтинг Order of Merit.

Более подробная информация о новой серии, включая развернутые сведения о бренде и названии серии, будет представлена в ближайшем будущем.

Информация об Азиатском туре

Азиатский тур, являющийся официальным уполномоченным учреждением профессионального гольфа в Азии, возглавляет процесс развития профессионального гольфа по всему региону, обеспечивающий развертывание спортивной карьеры его членов с сохранением приверженности профессиональной этике этой игры. Азиатский тур — благодаря своему членству в Международной федерации туров АПГ — является единственным общепризнанным всеазиатским профессиональным гольф-туром в Азии. Этот Тур официально признается всемирной системой оценки гольфистов Official World Golf Ranking и дает участникам входящих в него состязаний ценные рейтинговые баллы, обеспечивающие их признание на мировой сцене. Кроме того, он входит в структуру старейшего в мире гольф-клуба The R&A. В число партнеров этого Тура входят Rolex (хронометраж), Habitat for Humanity (партнер по устойчивому развитию), Titleist (веб-партнер) и FootJoy (поставщик обуви для участников тура). Штаб-квартира Азиатского тура располагается на острове Сентоса, являющемся главной резиденцией азиатского гольфа, а Sentosa Golf Club входит в состав эксклюзивной сети объектов, где проходят соревнования в рамках Азиатского тура. Кроме того, Тур имеет свое представительство в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Информация о компании LIV Golf Investments

LIV Golf Investments — недавно созданная компания, включающая в свою группу компании из США и Великобритании, а также намеревающаяся открыть свои представительства в странах Азии. Ее задача заключается во всестороннем улучшении состояния профессионального гольфа в истинно мировом масштабе, а также поддержке существующих в этой среде заинтересованных сторон для содействия раскрытию нереализованного потенциала этого вида спорта. Первым руководителем и директором-учредителем компании LIV Golf Investments является Грег Норман. Мажоритарным акционером компании LIV Golf Investments является PIF — один из крупнейших в мире суверенных фондов, владеющий диверсифицированным инвестиционным портфелем мирового масштаба.

SOURCE LIV Golf Investments