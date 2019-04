GREY GOOSE® Vodka invita a la gente a disfrutar de las ocasiones especiales con la presentación de Live Victoriously

La nueva plataforma global contará con el respaldo holístico de un conjunto de recursos creativos, diseñados para establecer vínculos emocionales con los consumidores para que GREY GOOSE sea más accesible, próxima y la elección adecuada incluso para los momentos más efímeros, ya que también tienen el potencial de convertirse en memorias de por vida. Las publicidades de TV de Live Victoriously refuerzan esta conexión emocional mostrando a un personaje principal o a varios personajes disfrutando a tope de momentos inesperados de celebración con jactancia. Las publicidades de TV de 15 a 30 segundos de duración, dirigidas por Fredrik Bond y con los siguientes lemas atrevidos "Live like you're the special occasion", "Live like every day is your birthday" y "Live like your phone doesn't exist", se emitirán en junio en Cable Entertaiment Networks, en momentos de mayor audiencia y programación deportiva. La campaña creativa se presentará en carteles publicitarios en mercados principales tales como Nueva York, Chicago, LA, Miami, Washington DC, Las Vegas y Atlanta, junto a publicidad impresa en medios de comunicación tales como Esquire, Rolling Stone o Food & Wine Magazine.

GREY GOOSE también volverá a relanzar su ecosistema digital y social global transformando www.GreyGoose.com en un sitio web envolvente, interactivo, enriquecido con contenido personalizado. Además, la introducción de la plataforma Live Victoriously estará respaldada con colaboraciones exclusivas con los medios de comunicación con centros de contenido tales como Hulu, Spotify, The Skimm y HypeBeast.

Se usaron los servicios de MullenLowe U.S. como la nueva agencia de publicidad creativa que ejecutó la inauguración de la plataforma Live Victoriously. Además de MullenLowe, GREY GOOSE asignó a Publicis Sapient para que se hiciera cargo de su estrategia digital y social para impulsar la transformación digital de la empresa. Estas dos colaboraciones han solidificado el compromiso de Applbaum para renovar de manera holística y reposicionar la marca GREY GOOSE.

Para celebrar la inauguración de la plataforma Live Victoriously, GREY GOOSE se hizo cargo de las happy hour de Nueva York y Londres anoche, ofreciendo a la gente que salía del trabajo actuaciones sorpresa de algunos de los cómicos más queridos del mundo. Cómicos tales como Jamie Foxx, Aidy Bryant y Colin Jost en la Ciudad de Nueva York y Jack Whitehall en Londres se hicieron pasar por camareros trabajando esa tarde, ofreciendo cócteles y monólogos espontáneos, que se centraban en el mensaje principal de la plataforma: vivir Live Victoriously, celebrando las cosas como si nos mereciésemos los mejor y los mejores momentos para mimarse son inesperados, incluso un martes a las 6 pm. Durante este año, GREY GOOSE continuará juntando a proveedores culturales de varios campos para cambiar los momentos diarios e inspirar a la gente a que viva Live Victoriously.

GREY GOOSE, que es líder de la categoría de vodka de lujo, ya es sinónimo de calidad excepcional y se considera que cambió la categoría para siempre cuando se presentó hace 22 años. Sin embargo, con la inauguración de Live Victoriously, la marca quiere recordar a los consumidores que la calidad no se tiene que reservar solo para los grandes momentos de la vida, sino que GREY GOOSE es ideal para cualquier momento que tiene potencial de convertirse en una memoria de por vida.

Acerca de GREY GOOSE Vodka

GREY GOOSE®, que se fabrica sin compromisos, se elabora con ingredientes de la mayor calidad y tiene un proceso de producción 100% trazable, desde la cosecha hasta el corcho. La creación de GREY GOOSE® se centra en elaborar vodka de calidad sin igual. Todas las botellas de GREY GOOSE se destilan y embotellan en Francia, con una receta y un proceso que no ha cambiado desde su concepción, y el uso de dos ingredientes: trigo Picardie de origen particular y agua minera de nuestro pozo de caliza en Gensac-la-Pallue. El proceso de una destilación extrae la esencia real de estos ingredientes.

La experiencia del maestro de bodega, François Thibault, asegura una suavidad sin igual y un sabor excepcional. La cartera de GREY GOOSE cuenta con GREY GOOSE® Vodka, y los vodkas de sabores GREY GOOSE® La Poire, GREY GOOSE® L'Orange y GREY GOOSE® Le Citron.

La marca de vodka GREY GOOSE forma parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede central en Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited se refiere al grupo de compañías Bacardi, incluyendo Bacardi International Limited.

BEBE CON RESPONSABILIDAD

