GreyOrange sluit $ 140 miljoen Serie C, de grootste fondsenwerving in industriële automatiseringssystemen

Deze ronde stond onder leiding van Mithril Capital, dat mede opgericht is door Ajay Royan en Peter Thiel, en dat bestond onder andere uit Binny Bansal en andere reeds bestaande investeerders waaronder Blume Ventures. Ze sluiten zich aan bij Mitsubishi en Flipkart en het Project Verte, als investeerders in het bedrijf. Ajay Royan, medeoprichter en Managing General Partner van Mithril Capital, zullen tot de raad van GreyOrange toetreden.

"Als een wereldwijde belegger, gericht op opkomende categorieleiders, is Mithril er trots op om samen te kunnen werken met het GreyOrange-team om onze gedeelde visie van een universeel platform voor flexibele automatisering te bevorderen. Terwijl online en offline kanalen convergeren in een breed scala van industrieën, zijn we verheugd om robotica-oplossingen te kunnen ondersteunen die zorgvuldig de wereld van bits en de wereld van atomen overbruggen, waarbij betere gezondheid, veiligheid en efficiëntie voor zowel werknemers als klanten gestimuleerd wordt," aldus Ajay Royan, medeoprichter en Managing General Partner van Mithril Capital.

Binny Bansal, medeoprichter van Flipkart en Group CEO zei, "Als ondernemer, heb ik nauwgezet gevolgd hoe Samay en Akash GreyOrange hebben opgebouwd en hebben laten groeien tot een internationaal technologiebedrijf met klanten over de hele wereld. Ik kijk er naar uit om getuige te kunnen zijn van en ondersteuning te kunnen bieden aan deze nieuwe groeifase. Het team zal voortbouwen op hun sterke punten, voornamelijk op het gebied van AI en machinaal leren, om de nieuwe generatie producten voor flexibele automatisering te kunnen introduceren."

GreyOrange™, opgericht in 2011 door Samay Kohli en Akash Gupta, is een wereldwijd technologiebedrijf met het hoofdkantoor in Singapore en kantoren in India, Japan, Duitsland en de V.S. Het bedrijf exploiteert grote onderzoeks- en ontwikkelingscentra in India, de V.S. en Singapore.

De nieuwe fondsen zullen GreyOrange in staat stellen om zijn visie te vervullen om intuïtieve, flexibele en schaalbare oplossingen te ontwikkelen en implementeren, voor end-to-end automatisering binnen de toeleveringsketen, van fabriek tot magazijn en daarna. GreyOrange wil verder bouwen op de sterke groei die het de afgelopen vijf jaar ervaren heeft, door zijn bedrijfsactiviteiten uit te breiden in Azië, Europa en de V.S. Te dien einde heeft het bedrijf onlangs het Amerikaanse hoofdkantoor en de productiefaciliteit in Atlanta, Georgia opgezet en heeft het een belangrijk R&D-centrum in Boston, Massachusetts geopend.

Samay Kohli, medeoprichter en CEO van GreyOrange zei, "We hebben het geluk dat we over een ervaren managementteam beschikken en beleggers hebben die een gemeenschappelijke visie hebben om de volgende generatie flexibele systemen voor de toeleveringsketen te bouwen. Met een ervaren bestuurslid en een strateeg als Ajay, zal het raad geholpen worden om die visie sneller te realiseren. Fondsenwervende evenementen zijn belangrijke mijlpalen in het traject van een bedrijf, en voor ons betekent dat dat de fondsen ons in staat zullen stellen om in onze R&D en toeleveringsketen te kunnen blijven investeren zodat we onze positie als marktleider kunnen behouden."

Hij voegde toe "GreyOrange biedt robotica-technologie voor het exploiteren van flexibele geautomatiseerde magazijnen en heeft wereldwijd het grootste marktaandeel van deze industrie. We zijn de afgelopen jaren snel gegroeid en zullen de uitbreiding van onze regionale teams versnellen, met name in de V.S. Wij geloven sterk in mondiaal denken met een plaatselijke bedrijfsvoering. Als we grootschalig blijven investeren in de R&D van onze producten, dan zullen we nieuwe problemen voor onze klanten kunnen oplossen en de sector kunnen helpen om te transformeren."

Met de aanhoudende toename van e-commerce en omni-kanalen, accepteren steeds meer internationale en regionale exploitanten het feit dat intelligente, flexibele robotica-oplossingen de hoogste productiviteits- en efficiëntieverbeteringen bieden, waardoor deze bedrijven een concurrentievoordeel kunnen opdoen. De GreyOrange Butler robotica-oplossingen die een AI-first benadering gebruiken, zijn voor veel nieuwe sites in Azië, Europa en de V.S. gecontracteerd voor klanten in externe bedrijfstakken zoals logistiek, e-commerce, consumentenelektronica, mode en FMCG, en velen anderen.

De goederen-naar-persoon Butler™, een AI-geactiveerde autonome robot, optimaliseert het proces van de toeleveringsketen, van voorraadopslag en aanvulling tot orderpicking. De Butler PickPal™ combineert AI en Machine Vision om een revolutie in geautomatiseerde verwerking teweeg te brengen, en het werkt met de Butler samen om meervoudig het pickingsproces in fulfillmentcentra te versnellen.

Naarmate het tempo van de wereldwijde acceptatie van robotica-automatisering intensiveert, zal de groeiende portefeuille van GreyOrange-robots hun klanten goed blijven bedienen en de internationale expansie versterken. Neem voor meer informatie contact op met GreyOrange op info@greyorange.com

Over GreyOrange

GreyOrange is een multinationaal technologiebedrijf dat geavanceerde robotsystemen ontwerpt, produceert en inzet voor automatisering in distributie- en fulfillmentcentra. Door flexibele automatisering, de kracht van AI en uitzonderlijke klantenservice, werken we nauw samen met bedrijven om hun behoeften te herkennen, de toeleveringsketen te optimaliseren en de efficiëntie van het proces te verbeteren. Terwijl we onze bedrijven voorbereiden op de toekomst, kunnen onze klanten zich richten op wat ze het beste doen: creëren, verkopen en innoveren. We helpen onze klanten hun bedrijf te laten evolueren, zonder dat zij daarbij hun uniekheid moeten opofferen. GreyOrange, opgericht in 2011, heeft zijn hoofdkantoor in Singapore, kantoren in India, Japan, Duitsland en de VS, en drie ultramoderne onderzoeks- en ontwikkelingscentra in India, de V.S. en Singapore. Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan www.GreyOrange.com.

