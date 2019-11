GridSmartr è stato annunciato come vincitore di Automobility LA Hackathon del 2019

Il team vincente, GridSmartr, è stato scelto dopo due intense giornate di competizioni, e si è aggiudicato il primo premio di 10.000 dollari dopo aver impressionato i giudici con una soluzione innovativa per due fattori importanti per l'adozione di veicoli elettrici: stabilità dell'infrastruttura e incentivi all'adozione da parte dei clienti. Lo strumento GridSmartr trova il momento ottimale per caricare i veicoli elettrici, oltre a fornire incentivi ai clienti guadagnando punti se consentono ai loro veicoli di assorbire meno energia mentre la rete è sovraccarica.

I vincitori sono stati annunciati e premiati martedì 19 novembre all'AutoMobility LA nell'ambito dei quattro giorni di programmazione Trade and Press del salone, inclusa una serie di secondi classificati e vincitori di categoria.

"Competizioni come Hackathon non solo sono vitali per AutoMobility LA, ma anche per il futuro del settore automobilistico e tecnologico," ha dichiarato Terri Toennies, Presidente di LA Auto Show e AutoMobility LA. "AutoMobility LA attira così tanti talenti e appassionati di grande valore ed è un onore fornire una piattaforma che crei soluzioni innovative per le sfide della mobilità che il nostro settore sta affrontando. Congratulazioni a GridSmartr e a tutti i partecipanti al nostro Hackathon per i loro miglioramenti di quest'anno."

Nel corso dei due giorni, ai partecipanti all'hackathon è stato chiesto di sviluppare il software e le architetture per sostenere un'infrastruttura per la ricarica elettrica per i veicoli elettrici e per gli spostamenti a lungo raggio, e per autocarri elettrici che viaggino lungo i 2.100 chilometri della Interstate 5 dal Messico al Canada. Grazie all'uso dei dati della City of Los Angeles, della Connected Vehicle Reference Architecture (Architettura di Riferimento dei Veicoli Connessi - CVRA 2.0) di AWS, oltre ai dati di HERE Location Services e SiriusXM Connected Vehicle Services, ai partecipanti verrà chiesto di creare soluzioni che supportano quattro aree chiave.

Programmazione dei viaggi con ricarica smart, con pagamenti integrati

Prestazioni delle batterie, dati analitici e calcolo dell'autonomia tenendo conto del contesto e dello stile di guida

Miglioramento dell'esperienza all'interno del veicolo (ad esempio tecnologie vocali all'interno dei veicoli come Alexa Auto)

Uso del veicolo dei dati di posizione HERE e della guida con SiriusXM Connected Vehicle Services, dati sulla posizione sugli incidenti per creare modelli per ottimizzare l'uso e la sicurezza dei veicoli

Il team ReRoute si è aggiudicato il secondo premio di 5.000 dollari

L'obiettivo del prodotto di ReRoute è di ridurre l'inquinamento dell'aria e incoraggiare l'uso dei veicoli elettrici tramite un framework di indirizzamento ecologico. Lo strumento incentiva i guidatori a usare percorsi ecologici premiandoli con token che possono essere riscattati in modo adeguato, ad esempio prenotando una stazione di carica per veicoli elettrici.

I vincitori di categoria impressionano i giudici

Vincitore della categoria 'Impact'

Il team Wheels ha proposto l'uso dei dati storici per predire le inefficienze nell'uso delle batterie, creando un'applicazione con percorsi intelligenti per i veicoli elettrici, e per gli autisti di autocarri lunghi. Gli autisti saranno in grado di trovare il percorso di guida ottimale utilizzando il dispositivo Alexa, prendendo in considerazione il consumo di carburante per frenata e accelerazione, dati sugli incidenti, oltre al comportamento del guidatore.

Vincitore della categoria 'Innovation'

Il team King of the Road ha creato un'applicazione che assegna dei punteggi alle strade per l'efficienza dei veicoli elettrici in base ai dati storici. Hanno creato un prodotto che esalta l'esperienza di guida con i conducenti incentivati a ottenere il punteggio migliore per influenzare positivamente il loro comportamento di guida.

Vincitore della categoria 'Technical Execution'

Il team Atom ha prodotto un'applicazione che utilizza Alexa in auto, con l'obiettivo di ridurre la preoccupazione dei conducenti di veicoli elettrici quando sono alla ricerca di stazioni di carica. Le indicazioni possono essere ottenute tramite Alexa che calcolerà la distanza rispetto alla gamma del veicolo elettrico.

La competizione Hackathon di AutoMobility LA di quest'anno è stata valutata da una stimata commissione di giudici tra cui:

John Jasper , Vice Presidente senior di Connected Vehicle Services presso SiriusXM

, Vice Presidente senior di Connected Vehicle Services presso SiriusXM Jay Kim , Assistente Direttore Generale presso il Dipartimento dei Trasporti di Los Angeles

, Assistente Direttore Generale presso il Dipartimento dei Trasporti di Nils Kunces , Senior Account Manager di Vendite Auto in HERE Technologies

, Senior Account Manager di Vendite Auto in HERE Technologies Dean Phillips , Leader Tecnico Mondiale per Auto e Produzione in AWS

, Leader Tecnico Mondiale per Auto e Produzione in AWS Chris Wenneman , Direttore di Alexa Auto in Amazon

Per avere maggiori informazioni su AutoMobility LA e LA Auto Show, visitare: AutoMobilityLA.com o LAAutoShow.com.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è stato fondato nel 1907 ed è il più importante salone annuale del Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove le novità del settore automobilistico concludono affari, presentano nuovi prodotti innovativi e rilasciano annunci strategici alla presenza degli organi di stampa e dei professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dal Greater L.A. New Car Dealer Association ed è gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sulla fiera, seguite il LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram ed effettuate l'iscrizione per ricevere gli avvisi su http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate http://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram.

