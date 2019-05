GrillEye® Pro Plus: znowu zrewolucjonizowaliśmy rynek przy pomocy łączności w chmurze

GrillEye PRO Plus pozawala monitorować warunki w wędzarce, grillu lub piekarniku z dowolnego miejsca dzięki dodaniu łączności z chmurą do funkcji Bluetooth i Wi-Fi. Produkt jest w całości wytwarzany z Europie. Zastosowano w nim połączenie sprzętu i oprogramowania objęte zgłoszeniem patentowym na platformie technologicznej, która stanowi podstawę dla coraz to bogatszego zestawu funkcji i której głównym celem jest zwiększenie komfortu obsługi.