GROUND Inc. arbeitet mit führendem Robotikanbieter HIT Robot Group in China zusammen

- Unternehmen kooperieren, um Intelligent Logistics Centers (R) (*) zu etablieren und gemeinsam zu demonstrieren, und streben eine Reform der Logistikinfrastruktur in China an -

TOKIO, 24. August 2018 /PRNewswire/ -- GROUND Inc. (nachstehend als „GROUND" bezeichnet), kündigte am 24. August an, dass das Unternehmen mit der chinesischen HIT Robot Group (nachstehend als „HRG" bezeichnet), einem führenden Anbieter von Robotertechnologie, gemeinsam neue Lösungstechnologien demonstrieren und eine Logistikplattform der nächsten Generation etablieren will, die wichtige Städte im Rahmen der One Belt One Road-Initiative miteinander verbindet.

Logo1: GROUND Inc.



https://kyodonewsprwire.jp/img/201808237168-O2-6irsKeN4

Logo2: HIT Robot Group



https://kyodonewsprwire.jp/img/201808237168-O1-SaGWSl6u

Die zentralen Bestandteile von Intelligent Logistics (R) (*), ein firmeneigenes Originalkonzept, das von GROUND in der Logistikbranche weltweit propagiert und gefördert wird, sind Robotertechnologie und KI (Künstliche Intelligenz). Ziel ist, den Logistikbetrieb durch die Analyse von Daten zu Beständen, Ressourcen und weiteren Elementen über die KI-gestützte Logistiksoftware DyAS (R) (*) und die Nutzung modernster Roboter für den praktischen Einsatz zu optimieren.

GROUND und HRG werden eine Logistikplattform für Intelligent Logistics Centers (R) (*) erstellen - Logistikanlagen der nächsten Generation, die Intelligent Logistics (R) (*) verwirklichen – und Robotertechnologie und KI als Logistiklösung demonstrieren. Die Plattform, die die beiden Unternehmen aufbauen wollen, sammelt und nutzt diverse Logistikdaten, die eine Automatisierung und schnellere Bedienung durch Roboter ermöglichen, während KI den ordnungsgemäßen Betrieb gewährleistet und Regeln erstellt. GROUND und HRG planen ein neues Servicemodell, bei dem Daten zwischen Unternehmen und Logistikeinrichtungen verknüpft und Logistikassets liquidiert werden, wodurch sowohl Software als auch Hardware gemeinsam genutzt werden können.

(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/img/201808237168-O3-19DhGc0r)

Angesichts des anhaltend starken Wachstums im chinesischen E-Commerce-Markt ist beispielsweise eine umfassende Logistikreform für die chinesische Stadt Yiwu fällig, die eine der wichtigsten Städte der One Belt One Road-Initiative und einer der größten Großabnehmermärkte in Asien ist.

GROUND und HRG möchten mit der gemeinsamen Demonstration von Logistiktechnologien wie Robotereinsatz und KI und dem Aufbau einer Logistikplattform die Reform der Logistikinfrastruktur für die chinesischen Großhandelsmärkte vorantreiben, zu denen auch Yiwu mit seiner zentralen Rolle in der One Belt One Road-Initiative zählt. Die Unternehmen wollen dazu beitragen, das globale Logistiknetz insgesamt, und konkret in China, weiterzuentwickeln und seine Effizienz in Zukunft zu verbessern.

Hiratomo Miyata, CEO von GROUND Inc., sagt: „Wir bei GROUND wollen mit Intelligent Logistics (R) Mehrwert für die internationale Logistik- und Distributionsbranche schaffen. Es ist daher eine große Ehre für uns, mit HRG zusammenarbeiten zu können".

Wang Hongbo, CEO der HIT Robot Group, erklärt: „HRG wird den Aufbau und Betrieb von Intelligent Logistics Centers (R) mit modernsten Lösungen voranbringen und auf diese Weise zur Schaffung einer Infrastruktur der nächsten Generation in der Logistik- und Distributionsbranche in China beitragen".

GROUND und HRG werden ihre Technologien und ihr Know-how gemeinsam nutzen und streben an, instrumental an der Reform der chinesischen Logistikinfrastruktur mitzuwirken.

(*): „Intelligent Logistics Center (R)", „Intelligent Logistics (R)" und „DyAS(R)" sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von GROUND Inc.

Informationen zu GROUND Inc. http://groundinc.co.jp/en/



GROUND bietet innovative Lösungen, die auf den weltweit fortschrittlichsten Technologien der Logistik- und Distributionsbranche (LogiTech) basieren, mit dem Ziel, „Intelligent Logistics (R)" umzusetzen, ein firmeneigenes Orginalkonzept, das modernste Technologien wie KI und Robotik nutzt.

Informationen zur HIT Robot Group http://hitrobotgroup.com/en/



HRG hat erfolgreich mehr als 40 Technologieunternehmen mit großem Marktpotenzial kultiviert, die ein Spektrum abdecken, das von intelligenten Fabrikanlagen und Industrierobotern bis hin zu Servicerobotern und Robotern für Spezialeinsätze reicht. Mit seinem kreativen Inkubator-Modell will HRG eine einzigartige Robotik-Biosphäre in China schaffen und eine neue Form der Geschäftstätigkeit fördern.

Related Links

http://hitrobotgroup.com/en/