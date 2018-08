GROUND Inc. collabore avec le HIT Robot Group, des entreprises de robotique majeures de Chine

- Collaborant pour établir et démontrer conjointement des Intelligent Logistics Centers (R) (*), Visant une réforme de l'infrastructure logistique en Chine-

TOKYO, 24 août 2018 /PRNewswire/ -- GROUND Inc. (ci-après « GROUND ») a annoncé le 24 août sa collaboration avec le HIT Robot Group de Chine (ci-après « HRG »), un leader en robotique, dans la démonstration conjointe d'une nouvelle solution de technologie visant à établir une plateforme logistique de prochaine génération reliant des grandes villes sous l'initiative Route et Ceinture.

Les robots et l'IA sont des composants importants d'Intelligent Logistics (R) (*), le concept original que GROUND prône et promeut à l'industrie de la logistique à l'échelle mondiale. Il vise à optimiser les opérations logistiques grâce à l'analyse de données sur les stocks, les ressources et d'autres éléments en utilisant le logiciel d'intelligence artificielle logistique DyAS (R) (*), ainsi que l'application de robots à la pointe du progrès pour les opérations pratiques.

Dans le cadre de cette collaboration, GROUND et HRG vont développer une plateforme logistique pour les Intelligent Logistics Centers (R) (*), des installations logistiques de prochaine génération qui réalisent Intelligent Logistics (R) (*), et faire une démonstration conjointe de technologies logistiques portant sur les robots et l'IA. Des données logistiques diverses seront accumulées et utilisées dans la plateforme logistique que les deux sociétés comptent développer, ce qui permettra une automatisation et une exploitation plus rapide par des robots tandis que l'IA assure de bonnes opérations et crée des règles. Les entreprises comptent créer un nouveau modèle de service dans lequel les données seront reliées entre les entreprises et entre les installations logistiques, et les actifs logistiques seront liquidés pour permettre le partage de logiciel et de matériel.

En outre, étant donné la croissance rapide et continue du marché du cybercommerce chinois, une réforme logistique fondamentale est préconisée dans la ville chinoise de Yiwu, l'une des grandes villes participant à l'initiative Route et Ceinture et l'un des plus grands marchés de gros d'Asie.

Au travers de la démonstration conjointe de technologies logistiques telles que les robots et l'IA et l'établissement d'une plateforme logistique, GROUND et HRG promouvront la réforme de l'infrastructure logistique qui soutient les marchés de gros chinois, y compris la ville de Yiwu, qui joue un rôle important dans l'initiative Route et Ceinture. L'objectif des sociétés est de contribuer au développement du réseau logistique mondial incluant la Chine et d'améliorer son efficacité à l'avenir.

Hiratomo Miyata, PDG de GROUND Inc., a déclaré : « GROUND veut fournir une nouvelle valeur à l'industrie internationale de la logistique et de la distribution grâce à Intelligent Logistics (R). C'est donc pour nous un grand honneur de collaborer avec HRG. »

Wang Hongbo, PDG du HIT Robot Group, ajoute : « Cette collaboration permettra à HRG de promouvoir l'établissement et l'exploitation d'Intelligent Logistics Centers (R) en offrant des solutions à la pointe du progrès. Elle contribuera donc à la création d'une infrastructure de prochaine génération dans l'industrie de la logistique et de la distribution de Chine. »

GROUND et HRG partageront leurs technologies et leur expertise et déploieront leurs efforts pour jouer un rôle dans la réforme de l'infrastructure logistique de Chine.

(*): « Intelligent Logistics Center (R) », « Intelligent Logistics (R) » et « DyAS(R) » sont des marques déposées ou des marques de commerce de GROUND Inc.

GROUND fournit des solutions innovantes basées sur les technologies les plus avancées du monde dans l'industrie de la logistique et de la distribution (LogiTech), dans le but de réaliser Intelligent Logistics (R), son concept original qui applique les technologies les plus récentes telles que l'IA et la robotique.

HRG a cultivé avec succès plus de 40 entreprises de technologie présentant un fort potentiel de marché. Ces entreprises vont des usines intelligentes et de la robotique industrielle à la robotique de service et à la robotique pour opérations spéciales. En adoptant un modèle d'incubation créatif, HRG a pour objectif de construire une biosphère robotique unique en Chine et de promouvoir un nouveau type d'entreprise.

