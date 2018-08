GROUND Inc. werkt met de HIT Robot Group, een groep belangrijke robotbedrijven, in China samen

- Samenwerking gericht op het opstellen en gezamenlijk demonstreren van Intelligent Logistics Centers (R) (*), met als doel de hervorming van de logistieke infrastructuur in China -

TOKIO, 24 augustus 2018 /PRNewswire/ -- GROUND Inc. (hierna "GROUND") kondigde op 24 augustus aan dat het een samenwerkingsverband is aangegaan met de HIT Robot Group uit China (hierna "HRG"), een belangrijke speler in de robotica-sector, om een gezamenlijke demonstratie van een nieuwe oplossingstechnologie te geven die gericht is op het opzetten van een logistiek geavanceerd platform waarmee de grote steden in het One Belt One Road-initiatief aan elkaar gekoppeld zullen worden.

Robots en AI zijn belangrijke componenten van Intelligent Logistics (R) (*), het oorspronkelijke concept dat GROUND wereldwijd bepleit en promoot in de logistieke sector. Het heeft als doel de logistieke activiteiten te optimaliseren door gegevens over voorraad, middelen en andere elementen te analyseren, waarbij gebruik gemaakt wordt van de logistieke AI-software, DyAS (R) (*), in aanvulling op het gebruik van ultramoderne robots voor praktische handelingen.

Tijdens de samenwerking zullen GROUND en HRG een logistiek platform voor Intelligent Logistics Centers (R) (*) bouwen, die als geavanceerde logistieke faciliteiten zullen dienen voor het realiseren van de Intelligent Logistics (R) (*). De bedrijven zullen een gezamenlijke demonstratie geven van logistieke technologieën zoals robots en AI. In het logistieke platform dat de twee bedrijven beogen te bouwen, zullen verschillende logistieke gegevens verzameld en gebruikt worden, waardoor automatisering en snellere bediening door robots mogelijk wordt, terwijl AI zal zorgen voor een goede bedrijfsvoering en het creëren van regels. De bedrijven zijn van plan om een nieuw servicemodel te creëren, waar gegevens gekoppeld zullen worden tussen de bedrijven en de logistieke faciliteiten, en waar logistieke activa zal worden geliquideerd, zodat zowel de software als de hardware gedeeld kan worden.

Daarnaast is, gezien de aanhoudende snelle groei van de Chinese e-commerce-markt, een ingrijpende logistieke hervorming geboden in de Chinese stad Yiwu, een van de grote steden in het One Belt One Road-initiatief, en een van de grootste groothandelsmarkten in Azië.

Door het gezamenlijke demonstreren van logistieke technologieën zoals robots en AI, en de oprichting van een logistiek platform, zullen GROUND en HRG de hervorming van de logistieke infrastructuur bevorderen die ten grondslag ligt aan de Chinese groothandelsmarkten, waaronder die voor de stad Yiwu, die een belangrijke rol speelt in het One Belt One Road-initiatief. De bedrijven willen bijdragen aan de ontwikkeling van het wereldwijde logistieke netwerk, waaronder in China, en het verbeteren van de toekomstige efficiëntie ervan.

Hiratomo Miyata, CEO van GROUND Inc., zei: "Bij GROUND streven we ernaar om met Intelligent Logistics (R) nieuwe waarden te leveren aan de internationale logistieke en distributiesector. Het is daarom een grote eer voor ons om samen te kunnen werken met HRG."

Wang Hongbo, CEO van HIT Robot Group, zei: "Door deze samenwerking zal HRG de oprichting en werking van Intelligent Logistics Centers (R) bevorderen door ultramoderne oplossingen te bieden. Daarom zal het bijdragen aan de ontwikkeling van een geavanceerde infrastructuur in de Chinese logistieke en distributiesector."

GROUND en HRG zullen hun technologieën en expertise met elkaars delen en ernaar streven om een rol te spelen bij de hervorming van de logistieke infrastructuur in China.

(*): "Intelligent Logistics Center (R)", "Intelligent Logistics (R)" en "DyAS (R)" zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van GROUND Inc.

GROUND biedt innovatieve oplossingen op basis van 's werelds meest geavanceerde technologieën in de logistieke en distributiesector (LogiTech), met als doel om Intelligent Logistics (R) te realiseren. Intelligent Logistics (R) is het oorspronkelijke concept dat de nieuwste technologieën toepast zoals AI en robotica.

HRG heeft met succes meer dan 40 technische bedrijven met een geweldig marktpotentieel gecultiveerd. Deze bedrijven variëren van slimme fabrieken en industriële robotica tot dienstverlenende robotica en robotica voor speciale handelingen. Met de invoering van een creatief incubatiemodel streeft HRG ernaar om een unieke biosfeer van robots in China op te bouwen en een nieuw soort bedrijf aan te moedigen.

