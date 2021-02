Groupe Crypto Finance : Pourquoi chaque banque aura besoin d'une stratégie d'actifs cryptographiques

Une nouvelle classe d'actifs est en train d'émerger : les actifs cryptographiques. Il s'agit d'une catégorie d'actifs conçue pour la nouvelle ère numérique dans laquelle nous entrons. Les bitcoins et autres actifs cryptographiques ont attiré les investisseurs particuliers et maintenant l'attention des investisseurs institutionnels, qui sont attirés par l'indépendance dont ces actifs jouissent par rapport aux politiques des banques centrales et des gouvernements, et par la technologie de la chaîne de blocage qui façonne l'avenir de la finance.

Chaque banque aura besoin d'une stratégie de cryptage des actifs

Les banques devront à la fois créer l'infrastructure pour les actifs cryptographiques et répondre en tant que conseillers de confiance aux clients qui souhaitent investir dans cette classe d'actifs. Cela crée une dualité difficile : le système financier actuel demeure, et ce nouveau secteur de financement des actifs numériques émerge. S'assurer l'expertise d'un partenaire spécialisé pour le commerce et l'investissement dans les actifs cryptographiques, et développer une stratégie en matière d'actifs numériques, est un moyen efficace de répondre à ce besoin d'innovation, par étapes progressives.

Accroître la clarté réglementaire sur les actifs cryptographiques

Avec une nouvelle loi DLT sur les actifs cryptographiques qui entrera en vigueur en février 2021, la Suisse est l'un des rares pays à disposer de cette clarté réglementaire. La licence de maison de titres accordée par la FINMA à Crypto Broker AG, la société de courtage du groupe Crypto Finance, est une étape supplémentaire pour permettre au secteur financier d'accéder de manière sûre et fiable aux actifs cryptés.

Rupertus Rothenhäuser, PDG de la société de courtage, commente : « Il est maintenant possible pour les banques de mettre en place une stratégie de cryptage dans le secteur financier réglementé », basée sur la gamme complète de services financiers de cryptage que le groupe Crypto Finance fournit aux investisseurs professionnels. Pour en savoir plus : https://www.cryptofinance.ch/en/why-every-bank-will-need-a-digital-asset-strategy/

