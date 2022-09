GROUPE NOVAMONT : NOUVEAU PDG POUR LE GROUPE BIOBAG, FILIALE DETENUE À 100 %

NOVARA, Italie et ASKIM, Norvège, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de BioBag International AS a nommé Patrik Fogelström nouveau PDG du groupe BioBag et directeur général de la société mère BioBag International AS, qui, à partir de 2021, fera partie du groupe Novamont, un leader international dans le secteur des produits bioplastiques.

Patrik est titulaire d'une maîtrise en sciences commerciales et économiques obtenue à l'université de Lund et a suivi divers programmes de gestion des cadres à l'université de Manchester et à l'IMD de Lausanne.

Pendant plus de 30 ans, il a occupé plusieurs postes de direction dans des start-ups et des multinationales, dans des environnements B2B et de produits de grande consommation, et a acquis une solide expérience dans le secteur de l'emballage. Il a consacré la majeure partie de sa carrière à des fonctions de leadership, de stratégie, de vente et de marketing, en étant responsable de l'entreprise et de sa stratégie sur différents sites internationaux.

Kjell Ivar Bache, l'ancien PDG, restera dans le groupe pendant un certain temps afin d'assurer une transition sans heurts.

Catia Bastioli, PDG du Groupe Novamont et présidente de BioBag International AS, s'est exprimé au sujet de ce changement de direction : « Le conseil d'administration remercie Kjell Ivar pour son dévouement et les gros efforts qu'il a déployés au cours des huit dernières années et qui, avec l'ensemble des employés, a permis au groupe d'arriver là où il est aujourd'hui. Parallèlement, nous souhaitons la bienvenue à Patrik, notre nouveau PDG. Il apporte une connaissance approfondie de l'industrie de l'emballage et des opérations internationales. Nous sommes convaincus que l'expérience qu'il apporte à BioBag et au Groupe Novamont renforcera les efforts du groupe pour la réalisation de nos objectifs ambitieux.

Patrik a commenté : « Le groupe BioBag est une entreprise extrêmement passionnante et à fort potentiel. Je me réjouis à l'idée d'une coopération étroite avec toutes les parties du groupe afin de poursuivre notre stratégie et d'atteindre nos objectifs de croissance ainsi que nos objectifs financiers. »

À propos de Novamont

Novamont est une Benefit Company, certifiée B Corporation, leader mondial dans la production de bioplastiques et le développement de produits biochimiques et de bioproduits en intégrant la chimie, l'environnement et l'agriculture. Avec 650 employés, le groupe réalise un chiffre d'affaires d'environ 414 millions d'euros et investit continuellement dans la recherche et l'innovation (50 millions d'euros en 2021, avec 20 % de ses effectifs) ; il détient environ 1 400 brevets et demandes de brevets. L'entreprise a son siège à Novara, des usines de production à Terni, Bottrighe (province de Rovigo) et Patrica (province de Frosinone) et des laboratoires de recherche à Novara, Terni et Piana di Monte Verna (province de Caserta). Elle a créé une coentreprise avec Versalis (groupe Eni) à Porto Torres (province de Sassari) et une société pour le développement et la distribution de solutions agricoles avec Coldiretti. Elle est active à l'étranger et possède des bureaux en Allemagne, en France, en Espagne et aux États-Unis. Par le biais de ses distributeurs, elle est présente dans plus de 40 pays sur tous les continents. En 2021, elle a acquis BioBag International, un leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation d'applications biodégradables et compostables certifiées, dont le siège est à Askim (Norvège), avec une usine de production à Dagö (Estonie) et qui est présente dans 9 autres pays dans le monde.

À propos de BioBag

BioBag International a été créée en 1959 pour fabriquer une gamme de produits en polyéthylène. En 1993, la société s'est orientée vers les produits biodégradables. Aujourd'hui, la société est l'un des plus grands fabricants de produits biodégradables destinés à la gestion des déchets, au commerce de détail, à l'HORECA et au secteur agricole et possède des bureaux dans 12 pays du monde entier. Depuis 2021, BioBag fait partie du groupe Novamont, un leader international dans le secteur des bioplastiques et dans le développement de bioproduits et de produits biochimiques. Novamont et Biobag ont un partenariat établi depuis 25 ans, période au cours de laquelle ils ont développé des projets communs visant à créer des applications innovantes et des modèles de bioéconomie circulaire.

