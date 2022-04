Groupe QNB : résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2022

Le total des actifs au 31 mars 2022 a atteint 1 108 milliards de riyals qataris (304 milliards de dollars), soit une augmentation de 6 % par rapport au 31 mars 2021, principalement due à la croissance des prêts et avances de 6 % pour atteindre 763 milliards de riyals qataris (210 milliards de dollars). La diversification des dépôts de la clientèle a permis leur augmentation de 5 % par rapport au 31 mars 2021, pour atteindre 788 milliards de riyals qataris (216 milliards de dollars).

En outre, les efforts du groupe en matière d'efficacité opérationnelle continuent à générer des économies de coûts et à améliorer les sources de revenus, ce qui a permis au groupe QNB d'améliorer son ratio d'efficacité (coût/revenu) pour le trimestre clos le 31 mars 2022 à 20,8 % contre 23,4 % au 31 mars 2021, ce qui est considéré comme l'un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région MEA.

La solide gestion de l'actif et du passif du groupe QNB a permis de maintenir le ratio prêts/dépôts à 96,8 % au 31 mars 2022.

Le ratio des prêts non productifs sur les prêts bruts s'élevait à 2,3 % au 31 mars 2022, soit l'un des plus bas parmi les institutions financières de la région MEA, ce qui reflète la haute qualité du portefeuille de prêts du Groupe et sa gestion efficace du risque de crédit. Au cours de la période, le Groupe QNB a également mis de côté 1,9 milliard de riyals qataris (0,5 milliard de dollars) à titre de précaution pour les pertes potentielles sur prêts. Cela a permis au Groupe d'augmenter son ratio de couverture à 123 %, ce qui reflète l'approche prudente adoptée par le Groupe vis-à-vis des prêts non productifs.

Le total des fonds propres a augmenté à 98 milliards de riyals qataris (27 milliards de dollars), soit une hausse de 5 % par rapport à mars 2021. Le bénéfice par action a atteint 0,36 riyal qatari (0,10 USD).

Le groupe QNB a fait état d'un solide ratio d'adéquation des fonds propres de 18,9 % au 31 mars 2022, ce qui est supérieur aux exigences minimales réglementaires de la Banque centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Statistiques du groupe

Le groupe QNB est soutenu par 27 000 employés qui travaillent dans environ 1 000 sites et 4 600 guichets automatiques.

