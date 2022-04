GROUPM ANUNCIA OS PRÓXIMOS PASSOS EM SUA TRANSFORMAÇÃO COM OFERTAS DE AGÊNCIA APRIMORADAS E ORGANIZAÇÃO DE DESEMPENHO UNIFICADO

Fusão da Essence e MediaCom, formando a EssenceMediacom

GroupM Nexus será lançado a nível mundial como a melhor organização de desempenho da sua categoria

Mindshare concluirá a integração com a agência global de desempenho Neo

LONDRES e NOVA YORK e SÃO FRANCISCO, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O GroupM, grupo de investimento em mídia da WPP, anunciou hoje os últimos passos em sua transformação para acelerar a inovação para os clientes e simplificar ainda mais suas operações. As mudanças, que se baseiam no lançamento em abril de 2021 da Choreograph, a empresa global de dados e tecnologia de WPP, farão a fusão da Essence com a MediaCom e a Mindshare com a Neo e criarão uma nova sólida plataforma de desempenho multicanal de 9 mil peofissionais baseada em tecnologia IA.

A fusão da Essence e a MediaCom formará a EssenceMediacom, uma nova agência que oferece a fusão do ADN digital e orientado por dados da Essence com o planejamento de audiência multicanal em escala e a experiência em mídia estratégica da MediaCom.

O talento e as soluções líderes no setor da Finecast, Xaxis e GroupM Services - a comunidade global de especialistas em ativação do GroupM - serão reunidos para formar o GroupM Nexus, a organização de desempenho de mídia líder do mundo.

A Mindshare concluirá a integração com a agência de desempenho global Neo, oferecendo aos clientes uma gama mais ampla de serviços de mídia transformadores.

Nick Lawson (CEO global da MediaCom) liderará a recém-formada EssenceMediacom como CEO global. Kyoko Matsushita, após oito anos na Essence, é promovida a um novo cargo como CEO da WPP no Japão, já que a empresa continua a investir em mercados em expansão e de alto crescimento. Nicolas Bidon (CEO global da Xaxis) supervisionará o GroupM Nexus como CEO global.

Christian Juhl, CEO global do GroupM, disse: "Somos apaixonados pela oportunidade que a tecnologia nos oferece de ajudar nossos clientes a navegar por mudanças constantes e atingir seus objetivos de crescimento. O futuro do marketing é orientado por resultados, apoiado por planejamento de público-alvo e melhoria contínua, padrões de desempenho habilitados por IA. Por meio do GroupM Nexus e de nossas potencias de agência Mindshare, Wavemaker e EssenceMediacom, estamos construindo um futuro habilitado pela tecnologia, junto com os nossos clientes, que é responsável pelos objetivos de crescimento dos anunciantes e por nossa visão de um ecossistema publicitário que funcione para todos. Também quero parabenizar Kyoko, que cresceu e fortaleceu a Essence em seu tempo como CEO global, por seu novo e emocionante cargo como CEO da WPP no Japão. Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração para fortalecer a posição de nossas agências na APAC."

Joshua Spanier, vice-presidente de marketing do Google, declarou: "Nossa parceria de longo prazo com a Essence, complementada pela Mediacom, está nos ajudando a cumprir nossos ambiciosos objetivos de marketing. A combinação de conhecimentos inteligentes, rigor analítico e pensamento criativo expansivo, ampliado em todo o mundo, está desbloqueando novas oportunidades e gerando maior impacto. Estamos entusiasmados com esse próximo passo em nosso trabalho conjunto."

Luis Di Como, vice-presidente executivo de Mídias Globais da Unilever, declarou: "A digitalização está mudando a forma como os consumidores vivem, jogam e compram e, portanto, está remodelando nosso setor rapidamente. A convergência da mídia, o entretenimento e o comércio em ambientes digitais está nos permitindo construir marcas e convertê-las em vendas no mesmo lugar. Entretanto, para oferecer aos consumidores uma experiência de ponta a ponta sem esforço, como setor, devemos utilizar novas habilidades e experiência, e aproveitar novas formas de trabalhar. Somos incentivados pelas mudanças anunciadas hoje pelo GroupM, que verão uma maior integração entre o marketing orientado por dados, o planejamento de público multicanal, o desempenho e a experiência estratégica em mídias."

EssenceMediacom: lançamento com 10 mil funcionários em 125 escritórios em 2023

Desenvolvido para potencializar o crescimento de clientes a nível mundial com uma resposta ágil a um cenário de mídias em rápida evolução, o EssenceMediacom combina o ADN digital e orientado por dados da Essence com a experiência em meios estratégicos, planejamento de público e multicanal em escala da MediaCom.

Os clientes poderão aproveitar uma organização global ampla fundada por duas agências que são complementos estratégicos, desenvolvidas exclusivamente para impulsionar o crescimento dos clientes. A Essence e a MediaCom já estão utilizando este modelo operacional para três clientes globais compartilhados: Google, Mars e NBCUniversal.

A fusão da Essence e da MediaCom baseia-se em um histórico de forte crescimento comercial para ambas as agências. A COMvergence classificou a MediaCom em primeiro lugar no setor por novos ganhos comerciais em 2021, com US$ 2,87 bilhões em novas faturações atribuídas a ganhos, enquanto a Essence continuou a crescer e a expandir sua competência com o Google e outros clientes importantes.

Nick Lawson, CEO da EssenceMediacom, disse: "A formação da EssenceMediacom está fundada na sólida e comprovada relação entre as agências para criar o modelo de agência que nossos clientes querem para o futuro, ou seja, uma baseada em uma estratégia brilhante e capacidades de construção de marca, com experiência digital pioneira. A EssenceMediacom não apenas ajudará nossos clientes a ver o panorama geral e a reimaginar o que é possível, como também oferecerá oportunidades para nossos funcionários aperfeiçoarem e se capacitarem em novas áreas, enriquecendo e aprimorando ainda mais suas carreiras."

Kyoko Matsushita declarou: "Os especialistas em marketing global de hoje necessitam de agilidade e escala de seus parceiros de agência para respaldar adequadamente seus negócios nos mercados internacionais. Reunir a Essence e a MediaCom, cada uma com suas próprias histórias celebradas de excelência, criará uma combinação verdadeiramente única de inovação ágil e escala global em uma única agência."

O GroupM Nexus será lançado como uma organização global com 9 mil profissionais digitais e tecnológicos que atendem a todos os mercados

O GroupM Nexus será composto de 9 mil profissionais de todo o mundo, responsáveis coletivamente pela ativação de mais de dois milhões de campanhas administradas pelo GroupM a cada ano. Essa comunidade global representa a equipe líder de especialistas do setor em canais e plataformas digitais, pesquisa, redes sociais, programação, IA, otimização multicanal e tecnologias e software orientados por dados.

O GroupM Nexus une o conteúdo direcionável e a TV do GroupM, a tecnologia de IA (Copilot) e as soluções omnicanal da Finecast, Xaxis e GroupM Services em uma única unidade. A organização global será respaldada por uma nova plataforma de desempenho multicanal e centros de entrega internacionais para estabelecer novos pontos de referência para a inovação e a eficiência de desempenho para as agências e clientes do GroupM.

Nicolas Bidon, CEO do GroupM Nexus, disse: "O GroupM Nexus une talento líder em mídia, excelência em serviços digitais, tecnologia de IA de ponta e parcerias de escala únicas em uma nova organização de desempenho multicanal com um propósito: impulsionar o crescimento de nossos funcionários, nossas agências e as incríveis marcas que eles representam. Não podemos esperar para inovar juntos e desbloquear novas oportunidades para todos."

A Mindshare concluirá a integração dos 1.200 especialistas e consultores de desempenho da Neo, e os primeiros serviços digitais, em sua oferta global

A Mindshare e a Neo operarão sob a marca Mindshare, entretanto, manterão e ampliarão o modelo operacional da Neo, centrado em soluções de desempenho puras, e o integrarão na oferta de funil completa da Mindshare. Os 1.200 especialistas e consultores de desempenho digital-first da Neo serão integrados aos 10 mil especialistas em mídias da Mindshare e os serviços digitais da Neo serão totalmente incorporados à oferta da Mindshare e do GroupM.

A COMvergence classificou a Mindshare em terceiro lugar nas classificações globais de novos negócios para 2021, com US$ 2 bilhões em receita de clientes recém-ganhos e retidos, e a Mindshare foi nomeada recentemente como a rede de agências de mídias nº 1 nas classificações da WARC Media 100 pelo terceiro ano consecutivo.

Adam Gerhart, CEO global da Mindshare, comentou: "Esta é uma jornada que estamos vivenciando durante o último ano com muitos clientes que têm exigido serviços de mídias mais diversificados para impulsionar seu crescimento. A fusão oferece acesso contínuo aos recursos de priorização da tecnologia digital da Neo e um foco incansável em modelos de desempenho para acelerar um bom crescimento. Para nossas equipes, significa mais oportunidades e a capacidade de criar maior impacto em todo o mundo. Tenho o prazer de fazer parceria com o CEO da Neo, Nasreen Madhany, à medida que completamos a integração dos dois negócios e avançamos juntos para um novo futuro."

