GROUPM INFORMUJE O KOLEJNYCH ETAPACH PRZEKSZTAŁCENIA OBEJMUJĄCYCH ROZSZERZENIE OFERTY AGENCYJNEJ I ZUNIFIKOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU JAKO ORGANIZACJI EFEKTYWNOŚCIOWEJ

Essence i MediaCom łączą się, tworząc EssenceMediacom.

GroupM Nexus rozpocznie działalność na całym świecie jako najlepsza w swojej klasie organizacja efektywnościowa.

Mindshare finalizuje integrację z międzynarodową agencją efektywnościową Neo.

LONDYN, NOWY JORK i SAN FRANCISCO, 27 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- GroupM, grupa inwestycyjna WPP działająca w branży medialnej, poinformowała dzisiaj o kolejnych etapach przekształcenia mającego na celu przyspieszenie innowacji dla klientów i dalsze uproszczenie działalności. Posunięcia te, które bazują na uruchomieniu w kwietniu 2021 r. Choreograph , międzynarodowej spółki WPP specjalizującej się w danych i technologii, połączą Essence z MediaCom i Mindshare z Neo, tworząc nową, liczącą 9000 pracowników platformę efektywności wielokanałowej bazującą na technologii sztucznej inteligencji.

Essence i MediaCom łączą się, tworząc EssenceMediacom, nową agencję skupiającą cyfrowe i oparte na danych DNA Essence ze skalowanym wielokanałowym planowaniem odbiorców i strategiczną wiedzą medialną MediaCom.



Dzięki współpracy z Finecast, Xaxis i GroupM Services – międzynarodowej społeczności ekspertów GroupM w dziedzinie pobudzania aktywności – powstanie GroupM Nexus, czołowa globalna organizacja zajmująca się efektywnością mediów.



Mindshare sfinalizuje integrację z ogólnoświatową agencją efektywnościową Neo, zapewniając klientom jeszcze szerszy zakres przełomowych usług medialnych.

Nick Lawson (międzynarodowy dyrektor generalny MediaCom) będzie kierował nowo utworzoną spółką EssenceMediacom jako międzynarodowy dyrektor generalny. Kyoko Matsushita, po ośmiu latach pracy w Essence, awansuje na stanowisko dyrektora generalnego WPP w Japonii, jako że firma kontynuuje inwestycje w rozwijające się rynki o wysokim wzroście. Nicolas Bidon (międzynarodowy dyrektor generalny Xaxis) będzie nadzorował GroupM Nexus, pełniąc funkcję międzynarodowego dyrektora generalnego.

Christian Juhl, międzynarodowy dyrektor generalny GroupM, oświadczył: „Jesteśmy pasjonatami możliwości, jakie daje nam technologia pozwalająca na wspieranie naszych klientów w nawigowaniu po nieustannych zmianach i osiąganiu ich celów rozwojowych. Przyszłość marketingu to marketing zorientowany na wyniki wspierany przez planowanie zorientowane na odbiorców i ustawicznie udoskonalane standardy wydajności oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki GroupM Nexus i naszym agencjom Mindshare, Wavemaker i EssenceMediacom, ramię w ramię z naszymi klientami budujemy przyszłość opartą na technologii, uwzględniającą cele wzrostu reklamodawców i naszą wizję ekosystemu reklamowego, który będzie służył wszystkim. Chciałbym również pogratulować Kyoko, która w czasie pełnienia funkcji międzynarodowego dyrektora generalnego rozwinęła i wzmocniła Essence, objęcia nowej, ekscytującej roli dyrektora generalnego WPP w Japonii. Nasza współpraca będzie kontynuowana w celu wzmocnienia pozycji agencji w całym regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC)".

Joshua Spanier, wiceprezes ds. marketingu w Google, powiedział: „Długotrwałe partnerstwo z Essence uzupełnione przez Mediacom przyczynia się do realizacji naszych ambitnych celów marketingowych. Połączenie inteligentnych spostrzeżeń, rygoru analitycznego i ekspansywnego myślenia kreatywnego na skalę ogólnoświatową pozwoliło odblokować nowe możliwości i zwiększyć oddziaływanie. Jesteśmy niezwykle podekscytowani dalszym postępem naszej wspólnej pracy".

Luis Di Como, wiceprezes wykonawczy ds. międzynarodowych mediów Unilever, stwierdził: „Cyfryzacja zmienia sposób, w jaki konsumenci żyją, bawią się i robią zakupy, wpływając tym samym w ekspresowym tempie na naszą branżę. Jednoczesna obecność mediów, rozrywki i handlu w środowisku cyfrowym pozwala na budowanie marek i przekuwanie ich na sprzedaż w tym samym miejscu. Jednak aby zapewnić konsumentom bezproblemowe, kompleksowe rozwiązania, jako branża musimy wykorzystać nowe umiejętności i wiedzę oraz zaprząc do pracy nowoczesne metody. Optymizmem napawają nas zmiany ogłoszone dziś przez GroupM, które przyczynią się do wzmocnienia integracji marketingu opartego na danych, wielokanałowego planowania odbiorców (ang. audience planning), efektywności i strategicznej wiedzy medialnej".

EssenceMediacom: rozpoczęcie działalności przy zatrudnieniu 10 tys. pracowników w 125 oddziałach w 2023 r.

Utworzona z myślą o wspieraniu wzrostu klientów na całym świecie poprzez sprawne reagowanie na dynamicznie zmieniający się krajobraz medialny, spółka EssenceMediacom łączy cyfrowe i oparte na danych DNA Essence z wielokanałową skalą MediaCom, planowaniem odbiorców i strategicznymi kompetencjami medialnymi.

Klienci będą mieli możliwość korzystania z rozszerzonej międzynarodowej organizacji zbudowanej przez dwie agencje, które stanowią strategiczne uzupełnienie, przeznaczone wyłącznie do napędzania wzrostu działalności klientów. Essence i MediaCom już wykorzystują ten model operacyjny dla trzech wspólnych globalnych klientów: Google, Mars i NBCUniversal.

Fuzja Essence i MediaCom jest wynikiem intensywnego wzrostu obu agencji. COMvergence sklasyfikował MediaCom na pierwszym miejscu w branży pod względem liczby pozyskanych nowych klientów w 2021 r. z 2,87 mld USD nowych klientów przypisanych do uzyskanych wyników, podczas gdy Essence nadal się rozwija i rozbudowuje swoje możliwości z Google i innymi kluczowymi klientami.

Nick Lawson, dyrektor generalny EssenceMediacom, powiedział: „Powołanie do życia EssenceMediacom opiera się na solidnych i sprawdzonych relacjach między firmami, co pozwala na stworzenie modelu agencji, jakiego nasi klienci oczekują w przyszłości – opartego na doskonałej strategii i zdolnościach budowania marki, z pionierskim potencjałem cyfrowym. EssenceMediacom nie tylko pomoże klientom poszerzyć perspektywę i na nowo zdefiniować swoje możliwości, ale także zapewni pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkolenia w nowych obszarach, co jeszcze bardziej wzbogaci ich karierę zawodową i ułatwi jej rozwój".

Kyoko Matsushita powiedziała: „Współcześni globalni marketingowcy oczekują od partnerów agencyjnych zarówno sprawnego działania, jak i właściwej skali, aby odpowiednio wspierać swoje firmy na rynkach międzynarodowych. Współpraca Essence i MediaCom – z których każda może pochwalić się własną historią sukcesów – pozwoli na stworzenie wyjątkowego połączenia dynamicznej innowacji i światowej skali w jednej agencji".

Grupa GroupM Nexus rozpocznie działalność jako międzynarodowa organizacja skupiająca 9 tys. praktyków w dziedzinie technologii cyfrowych obsługujących wszystkie rynki

GroupM Nexus będzie składać się z 9 tys. praktyków na całym świecie, wspólnie odpowiedzialnych za aktywację ponad 2 milionów kampanii zarządzanych przez grupę każdego roku. Ta międzynarodowa społeczność reprezentuje czołowy w branży zespół ekspertów w zakresie kanałów i platform cyfrowych, wyszukiwania, społeczności, rozwiązań programistycznych, sztucznej inteligencji, optymalizacji międzykanałowej oraz technologii i oprogramowania opartych na danych.

GroupM Nexus to połączenie adresowalnych treści i telewizji GroupM, technologii sztucznej inteligencji (Copilot) oraz kompleksowych rozwiązań wielokanałowych firm Finecast, Xaxis i GroupM Services w jedną całość. Podstawą tej międzynarodowej organizacji będzie nowa wielokanałowa platforma efektywnościowa oraz międzynarodowe centra dystrybucji, które wyznaczą innowacyjne i wydajne standardy efektywności dla agencji i klientów GroupM.

Nicolas Bidon, dyrektor generalny GroupM Nexus, powiedział: „GroupM Nexus łączy czołowe talenty medialne, najwyższą jakość usług cyfrowych, najnowocześniejszą technologię sztucznej inteligencji i wyjątkowe skalowane partnerstwa w nową, wielokanałową organizację, której przyświeca jeden cel – napędzać wzrost dla naszych współpracowników, agencji i fantastycznych marek, które reprezentują. Z tego względu nie możemy się doczekać, aby wspólnie wprowadzać innowacje i otwierać przed wszystkimi nowe możliwości".

Mindshare zakończy proces wdrażania do swojej międzynarodowej oferty 1200 ekspertów i konsultantów ds. efektywności oraz usług typu digital-first zatrudnionych w Neo

Mindshare i Neo będą funkcjonować pod marką Mindshare, zachowując i rozwijając model operacyjny Neo, którego istotą są specjalistyczne rozwiązania efektywnościowe, i włączając go do kompleksowej oferty Mindshare. Grupa 1 200 ekspertów i konsultantów z Neo specjalizujących się w digital-first i efektywności, zostanie dołączona do 10 tys. specjalistów ds. mediów Mindshare, natomiast usługi digital-first Neo zostaną w pełni zintegrowane z ofertą Mindshare i GroupM.

COMvergence uplasował Mindshare na trzecim miejscu w międzynarodowych rankingach nowych firm na rok 2021 z 2 miliardami dolarów nowo pozyskanych i utrzymanych przychodów klientów. Ponadto firma została ostatnio po raz trzeci z rzędu uznana za sieć agencji medialnych nr 1 w rankingu WARC Media 100.

Adam Gerhart, międzynarodowy dyrektor generalny Mindshare, oświadczył: „Od roku działamy na rzecz naszych licznych klientów, którzy oczekują coraz bardziej zróżnicowanych usług medialnych stymulujących ich wzrost. Fuzja ta gwarantuje bezproblemowy dostęp do możliwości Neo w zakresie digital-first oraz nieustanną koncentrację na modelach wydajności w celu przyspieszenia >>dobrego wzrostu<<. Z punktu widzenia naszych zespołów oznacza to dodatkowe możliwości i zdolność do wywierania większego wpływu na cały świat. Cieszę się, że mogę współpracować z dyrektorem generalnym Neo, Nasreen Madhany, finalizując integrację obu firm i wspólnie wkraczając w przyszłość".

GroupM

GroupM jest liderem na światowym rynku inwestycji w media odpowiedzialnym za ponad 50 miliardów dolarów rocznych inwestycji w media za pośrednictwem agencji Mindshare, Wavemaker, EssenceMediacom i m/SIX. Portfolio spółki obejmuje dane i technologie (Choreograph), inwestycje oraz rozwiązania w zakresie efektywności międzykanałowej (GroupM Nexus), zjednoczone w ramach wizji kształtowania następnej ery mediów, w której reklama przynosi wymierne korzyści odbiorcom. Wykorzystując korzyści skali, firma wprowadza innowacje i zróżnicowane możliwości oraz generuje trwałą wartość dla swoich klientów w każdym miejscu ich działalności. Więcej o GroupM na stronie www.groupm.com.

KONTAKT:

Jared Baiman

e-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/283547/groupm_Logo.jpg

SOURCE GroupM