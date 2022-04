GROUPM KÜNDIGT DIE NÄCHSTEN UMSTRUKTURIERUNGSCHRITTE MIT VERBESSERTEN AGENTURANGEBOTEN UND EINHEITLICHER LEISTUNGSORGANISATION AN

Essence und MediaCom fusionieren und bilden EssenceMediacom

GroupM Nexus wird weltweit als Best-in-Class-Performance-Organisation eingeführt

Mindshare schließt die Integration mit der globalen Performance-Agentur Neo ab

LONDON und NEW YORK und SAN FRANCISCO, 27. April 2022 /PRNewswire/ -- GroupM, die Medien-Investmentgruppe von WPP, gab heute die neuesten Schritte ihrer Umgestaltung bekannt, um Innovationen für Kunden zu beschleunigen und ihre Abläufe weiter zu vereinfachen. Die Maßnahmen, die auf der im April 2021 erfolgten Einführung von Choreograph , dem globalen Daten- und Technologieunternehmen von WPP, aufbauen, werden Essence mit MediaCom und Mindshare mit Neo zusammengelegt und eine neue kanalübergreifende Performance-Plattform mit 9.000 Mitarbeitern geschaffen, die auf KI-Technologie basiert.

Essence und MediaCom fusionieren zu EssenceMediacom, einem neuen Agenturangebot, das die digitale und datengetriebene DNA von Essence mit der skalierten Multichannel-Zielgruppenplanung und der strategischen Medienkompetenz von MediaCom vereint.

Branchenführende Talente und Lösungen von Finecast, Xaxis und GroupM Services - GroupMs globaler Gemeinschaft von Aktivierungsexperten - werden zu GroupM Nexus, der weltweit führenden Organisation für Medienperformance, zusammengeführt.

Mindshare wird die Integration mit der globalen Performance-Agentur Neo abschließen und damit seinen Kunden ein breiteres Spektrum an transformativen Mediendienstleistungen bieten.

Nick Lawson (Global CEO von MediaCom) wird die neu gegründete EssenceMediacom als Global CEO leiten. Kyoko Matsushita wird nach acht Jahren bei Essence in eine neue Rolle als CEO von WPP in Japan befördert, da das Unternehmen weiterhin in expandierende, wachstumsstarke Märkte investiert. Nicolas Bidon (Global CEO von Xaxis) wird GroupM Nexus als Global CEO leiten.

Christian Juhl, Global CEO, GroupM, sagte: „Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die uns die Technologie bietet, um unsere Kunden bei der Bewältigung des ständigen Wandels zu unterstützen und ihre Wachstumsziele zu erreichen. Die Zukunft des Marketings ist ergebnisorientiert, unterstützt durch zielgruppenorientierte Planung und kontinuierlich verbesserte, KI-gestützte Leistungsstandards. Mit GroupM Nexus und unseren Agentur-Powerhouses Mindshare, Wavemaker und EssenceMediacom bauen wir Seite an Seite mit unseren Kunden eine technologiegestützte Zukunft auf, die den Wachstumszielen der Werbetreibenden und unserer Vision für ein Werbe-Ökosystem, das für alle funktioniert, gerecht wird. Ich möchte auch Kyoko, die Essence in ihrer Zeit als Global CEO ausgebaut und gestärkt hat, zu ihrer aufregenden neuen Rolle als CEO von WPP in Japan gratulieren. Wir werden weiterhin eng zusammenarbeiten, um die Position unserer Agenturen in ganz APAC zu stärken."

Joshua Spanier, VP, Marketing bei Google, sagte: „Unsere langfristige Partnerschaft mit Essence, die durch Mediacom ergänzt wird, hilft uns, unsere ehrgeizigen Marketingziele zu erreichen. Die Kombination aus intelligenten Erkenntnissen, analytischer Strenge und weitreichendem kreativen Denken, die auf der ganzen Welt angewandt wird, hat neue Möglichkeiten eröffnet und eine stärkere Wirkung erzielt; wir freuen uns auf diesen nächsten Schritt in unserer gemeinsamen Arbeit."

Luis Di Como, Executive Vice President Global Media, Unilever, sagte: „Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie die Verbraucher leben, spielen und einkaufen, und formt daher unsere Branche mit großer Geschwindigkeit um. Die Konvergenz von Medien, Unterhaltung und Handel in digitalen Umgebungen ermöglicht es uns, Marken aufzubauen und am selben Ort zu verkaufen. Doch um den Verbrauchern ein müheloses End-to-End-Erlebnis zu bieten, müssen wir als Branche neue Fähigkeiten und Fachkenntnisse einsetzen und neue Arbeitsmethoden nutzen. Wir freuen uns über die heute von GroupM angekündigten Veränderungen, die zu einer stärkeren Integration von datengesteuertem Marketing, Multichannel Audience Planning, Performance und strategischer Medienkompetenz führen werden."

EssenceMediacom: Start mit 10.000 Mitarbeitern in 125 Büros im Jahr 2023

EssenceMediacom wurde entwickelt, um das globale Kundenwachstum mit einer agilen Reaktion auf eine sich schnell entwickelnde Medienlandschaft zu fördern. EssenceMediacom vereint die digitale und datengesteuerte DNA von Essence mit der skalierten Multichannel-, Audience Planning- und strategischen Medienkompetenz von MediaCom.

Die Kunden werden von einer erweiterten globalen Organisation profitieren können, die von zwei Agenturen gegründet wurde, die sich strategisch ergänzen und ausschließlich darauf ausgerichtet sind, das Wachstum ihrer Kunden zu fördern. Essence und MediaCom nutzen dieses Betriebsmodell bereits für drei gemeinsame globale Kunden: Google, Mars und NBCUniversal.

Der Zusammenschluss von Essence und MediaCom baut auf einem starken Geschäftswachstum beider Agenturen auf. COMvergence hat MediaCom mit 2,87 Milliarden Dollar an neuen Geschäftsabschlüssen im Jahr 2021 auf den ersten Platz in der Branche gesetzt, während Essence weiter gewachsen ist und seinen Aufgabenbereich mit Google und anderen wichtigen Kunden erweitert hat.

Nick Lawson, CEO von EssenceMediacom, sagte: „Die Gründung von EssenceMediacom baut auf der starken und bewährten Beziehung zwischen den Agenturen auf, um das Agenturmodell zu schaffen, das sich unsere Kunden für die Zukunft wünschen - ein Modell, das auf einer brillanten Strategie und markenbildenden Fähigkeiten basiert, mit einer bahnbrechenden digitalen Expertise, die sich durchzieht. EssenceMediacom wird nicht nur unseren Kunden helfen, über den Tellerrand zu blicken und sich neu vorzustellen, was möglich ist; es wird auch unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden und in neuen Bereichen zu trainieren, was ihre Karriere weiter bereichern und verbessern wird

Kyoko Matsushita sagte: „Global agierende Vermarkter brauchen heute von ihren Agenturpartnern sowohl Agilität als auch Skalierbarkeit, um ihre Geschäfte auf internationalen Märkten angemessen zu unterstützen. Die Zusammenführung von Essence und MediaCom - beide mit ihrer eigenen gefeierten Geschichte der Exzellenz - wird eine wirklich einzigartige Kombination von agiler Innovation und globaler Größe in einer einzigen Agentur schaffen."

GroupM Nexus startet als globale Organisation mit 9.000 Digital- und Technologieexperten für alle Märkte

GroupM Nexus wird aus 9.000 Fachleuten auf der ganzen Welt bestehen, die gemeinsam für die Aktivierung von mehr als 2 Millionen von GroupM verwalteten Kampagnen pro Jahr verantwortlich sind. Diese globale Community repräsentiert das branchenweit führende Expertenteam für digitale Kanäle und Plattformen, Suche, Social, Programmatic, AI, kanalübergreifende Optimierung sowie datengesteuerte Technologien und Software.

GroupM Nexus vereint GroupMs adressierbare Inhalte und TV, KI-Technologie (Copilot) und Omnichannel-Lösungen von Finecast, Xaxis und GroupM Services in einer einzigen Einheit. Die globale Organisation wird durch eine neue kanalübergreifende Performance-Plattform und internationale Delivery Hubs untermauert, um neue Maßstäbe für Performance-Innovation und Effizienz für GroupMs Agenturen und Kunden zu setzen.

Nicolas Bidon, CEO von GroupM Nexus, meinte: „GroupM Nexus vereint führende Medientalente, exzellente digitale Dienstleistungen, innovative KI-Technologie und einzigartige skalierte Partnerschaften in einer neuen kanalübergreifenden Performance-Organisation mit einem Ziel: Wachstum für unsere Mitarbeiter, unsere Agenturen und die großartigen Marken, die sie vertreten. Wir können es kaum erwarten, gemeinsam zu innovieren und neue Möglichkeiten für alle zu erschließen

Mindshare schließt die Integration der 1.200 Performance-Experten und -Berater von Neo sowie der Digital-First-Services in sein globales Angebot ab

Mindshare und Neo werden unter der Marke Mindshare operieren, aber das Betriebsmodell von Neo beibehalten und skalieren, das sich im Kern auf reine Performance-Lösungen konzentriert, und dieses in das Full Funnel-Angebot von Mindshare integrieren. Die 1.200 Digital-First- und Performance-Experten und -Berater von Neo werden in die 10.000 Medienspezialisten von Mindshare integriert und die Digital-First-Services von Neo werden vollständig in das Angebot von Mindshare und GroupM eingebettet.

COMvergence setzte Mindshare auf den dritten Platz in der globalen Rangliste der Neugeschäfte für 2021 mit $2 Milliarden an neu gewonnenen und gehaltenen Kundeneinnahmen. Mindshare wurde vor kurzem als das Nummer-1 Media Agency-Netzwerk in der WARC Media 100-Rangliste zum dritten Mal in Folge gekürt.

Adam Gerhart, Global CEO, Mindshare, fügte hinzu: „Dies ist eine Reise, die wir im letzten Jahr mit vielen Kunden unternommen haben, die nach vielfältigeren Mediendienstleistungen gefragt haben, um ihr Wachstum voranzutreiben. Der Zusammenschluss ermöglicht einen nahtlosen Zugang zu den digitalen Fähigkeiten von Neo und einen unermüdlichen Fokus auf Leistungsmodelle zur Beschleunigung von Good Growth. Für unsere Teams bedeutet dies mehr Möglichkeiten und die Fähigkeit, weltweit mehr zu bewirken. Ich freue mich, mit Neo-CEO Nasreen Madhany zusammenzuarbeiten, wenn wir die Integration der beiden Unternehmen abschließen und gemeinsam in eine neue Zukunft gehen."

