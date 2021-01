GROW, l'œuvre d'art de 20 000 m2 de Daan Roosegaarde, met en valeur la beauté de l'agriculture

Nous faisons rarement attention aux gigantesques espaces de la Terre qui constituent littéralement notre source de subsistance. GROW souligne l'importance de l'innovation dans le système agricole et explore les questions suivantes : Comment un dispositif de lumière de pointe peut-il aider les plantes à pousser de façon plus durable ? Comment pouvons-nous reconnaître le travail héroïque de l'agriculteur ?

GROW projette une combinaison de lumières recherchée qui illumine verticalement 20 000 m2 de terres de culture de poireaux (Allium porrum). Le caractère artistique de l'installation s'exprime par les lumières qui dansent au-dessus de l'immense champ agricole. Ce spectacle de lumière poétique s'inspire de technologies de photobiologie qui ont montré que certaines combinaisons de lumière bleue, rouge et ultraviolette peuvent améliorer la croissance de la culture des plantes tout en réduisant d'un maximum de 50 % l'utilisation de pesticides.

Le film GROW (accessible sur le site https://studioroosegaarde.net/project/grow ) porte un regard sur la conception de ce paysage de rêve lumineux et montre comment la beauté de la lumière peut aider les plantes. En plus d'être bénéfiques pour la nature, les vagues de lumière de GROW transmettent une note d'espoir aux gens. Le projet donne un nouveau sens au mot « agri-culture » en transformant le paysage en œuvre artistique et culturelle vivante.

GROW fait partie du programme d'artiste en résidence de Rabobank. Daan Roosegaarde et son équipe de designers et d'experts ont travaillé pendant deux ans à la conception de GROW, en s'appuyant sur des présentations d'experts tenues à Studio Roosegaarde, à l'Université et centre de recherche de Wageningen, au forum Springtij et au Forum économique mondial de Davos.

Wiebe Draijer, président du conseil d'administration de Rabobank, a déclaré : « C'est vraiment inspirant de travailler avec un artiste comme Daan Roosegaarde pour explorer les façons dont nous pouvons construire ensemble un monde meilleur. »

Daan Roosegaarde, artiste et créateur de GROW, a ajouté : « GROW est un paysage onirique qui révèle la beauté de la lumière et de la durabilité. Au lieu de présenter une vision utopique, l'œuvre opte pour une vision plus réaliste où le progrès s'accomplit étape par étape. »

Le professeur Dr Wargent, PhD, directeur scientifique de BioLumic et expert de premier rang en photobiologie des plantes : « GROW est un projet fascinant et les recherches scientifiques sur lesquelles il s'appuie montrent que certaines combinaisons particulières de lumières peuvent améliorer la croissance des plantes, tout en réduisant l'utilisation de pesticides d'au plus 50 %. »

