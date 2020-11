Growatt ganz oben bei den besten Photovoltaik-Marken in Ungarn, Polen und Dänemark

FRANKFURT, 19. November 2020 /PRNewswire/ -- In diesem Jahr hat Growatt, einer der weltweit führenden Anbieter von Photovoltaik-Wechselrichtern, es geschafft, sich auf den PV-Solarmärkten in Ungarn, Polen und Dänemark hervorzutun, trotz der durch COVID-19 verursachten Disruption. Der deutsche Marktforschungsanbieter EuPD Research hat Growatt als die führende Marke für PV-Wechselrichter in diesen Märkten eingestuft.