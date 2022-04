GrubMarket expande para a América do Sul por meio de aquisição da Salix Fruits

A GrubMarket adquire a Salix Fruits, uma provedora global de frutas frescas com operações na Argentina, Chile, Brasil, África do Sul, Nova Zelândia, Espanha, Índia, EUA e outras regiões, no intuito de expandir para a América do Sul e outras partes do mundo.

SÃO FRANCISCO, 25 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A GrubMarket anunciou hoje que concluiu a aquisição da Salix Fruits. Com sede na Argentina, a Salix Fruits é uma importadora e exportadora mundial de frutas frescas com um amplo portfólio de produtos que variam entre maçã, limão, laranja, tangerina, pera, uva e muitos outros. A empresa tem centenas de produtores em mais de 20 países e atende mais de 450 clientes em 50 países em todo o mundo, incluindo Argentina, Chile, Brasil, África do Sul, Espanha, Índia e EUA

Fundada há quase dez anos pelos veteranos do setor de frutas frescas Juan González Pita e Luis Elortondo, a Salix Fruits ainda é administrada por Pita (COO), juntamente com Alejandro Moralejo (CEO) e Daniel Calvo (CFO). Atualmente, a Salix Fruits é uma empresa líder em importação e exportação de frutas frescas em todo o mundo, tendo enviado milhares de contêineres de produto em 2021 e gerado um crescimento de receita de dois dígitos em relação ao ano anterior nos últimos anos. A Salix Fruits também tem uma forte reputação quanto à adoção proativa de tecnologia. Após a aquisição, o negócio continuará a ser administrado por sua atual equipe de liderança experiente e impulsionada pela missão.

"Estamos entusiasmados em nos juntar à equipe da GrubMarket e recebemos de bom grado as oportunidades apresentadas tanto pela plataforma de tecnologia robusta da GrubMarket quanto por sua sólida rede de fornecimento e demanda de comércio eletrônico. Esforçamo-nos para oferecer serviço, confiabilidade e qualidade superiores como importadora e exportadora de frutas frescas para nossos clientes globais, e também buscamos explorar ainda mais uma rede de produtores de primeira classe. Estamos entusiasmados em saber que a GrubMarket compartilha esse mesmo objetivo e construiu uma plataforma de comércio eletrônico e tecnologia tão bem integrada e muito necessária para levar alimentos frescos a tantos clientes importantes em todo o país. Tivemos a mesma visão sobre a necessidade de um mercado global de frutas por muitos anos. Ao nos unirmos à GrubMarket, poderemos tornar essa visão realidade. Estamos orgulhosos de ser a primeira aquisição sul-americana da GrubMarket e esperamos fazer parte de sua contínua jornada de expansão na América do Sul. Esperamos sinceramente nos juntar à equipe da GrubMarket e oferecer mais alimentos frescos, orgânicos e direto do agricultor aos clientes finais da GrubMarket", disse Juan González Pita, cofundador e COO da Salix Fruits.

De acordo com Mike Xu, CEO da GrubMarket: "A aquisição da Salix Fruits marca nossa expansão oficial para a América do Sul, o que demonstra nossos recursos de crescimento rápido e rentável nos mercados interno e internacional. Já temos fortes relacionamentos com agricultores e produtores na maioria dos países da América do Sul, o que permitiu que nos tornássemos um dos maiores fornecedores de frutas sul-americanas nos EUA. Agora, por meio de nossa aquisição da Salix Fruits, traremos nossos efeitos de rede de comércio eletrônico e recursos de tecnologia de software para possibilitar a transformação digital em escala mundial. O Juan e a incrível equipe da Salix Fruits ampliaram a empresa para que alcançasse um forte crescimento de receita e rentabilidade. Além disso, eles são uma equipe com visão de futuro, com experiência na adoção de novas tecnologias para seus produtores e clientes de frutas frescas. Estamos empolgados em dar as boas-vindas à equipe da Salix Fruits à família GrubMarket."

Como parte do portfólio da GrubMarket, a Salix Fruits agora utilizará o pacote de software WholesaleWare inovador e de propriedade da GrubMarket, a plataforma de software como serviço da empresa oferece aos atacadistas e distribuidores do setor de alimentos gerenciamento financeiro contínuo, recursos de vendas eficientes, pedidos on-line intuitivos, gestão precisa de estoque, rastreabilidade e rastreamento de lotes, contabilidade de produtores, roteamento automatizado, suporte logístico e aplicativos móveis.

Sobre a GrubMarket

Fundada em 2014, a GrubMarket é uma empresa de tecnologia de alimentos com sede em São Francisco que opera no espaço do comércio eletrônico da cadeia de suprimentos de alimentos para clientes empresariais e consumidores finais, bem como oferece soluções de software relacionadas, como serviço para transformar digitalmente a cadeia de suprimentos de alimentos americana e mundial. Atualmente, a GrubMarket opera no Arizona, Califórnia, Connecticut, Flórida, Geórgia, Illinois, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nova Jersey, Nevada, Nova York, Óregon, Pensilvânia, Texas, Washington, Ontário e Colúmbia Britânica (Canadá), Argentina, Chile e Brasil (América do Sul), África do Sul, Espanha, Nova Zelândia e Índia, com planos de expandir para o resto dos EUA, Canadá, América do Sul e outras partes do mundo.

