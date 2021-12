GrubTech lève 13 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A pour accélérer sa stratégie de croissance internationale

« La technologie héritée dans l'espace F&B n'a pas suivi le rythme de la transformation du secteur. Cela se traduit par un ensemble fragmenté de solutions qu'un restaurateur ou un opérateur de cuisine dans le Cloud est obligé de passer au crible et d'assembler. Non seulement cela complique leur fonctionnement, mais cela ralentit également leur capacité à se développer. Nous avons résolu ce problème avec une pile tout-en-un facile à utiliser et à l'épreuve du temps », a déclaré Mohamed Al Fayed, cofondateur et PDG de GrubTech.

Le système de gestion de restaurant de GrubTech permet à ses clients de fonctionner plus efficacement, d'offrir une meilleure expérience aux clients du restaurant et en ligne, et d'augmenter les ventes en exploitant facilement plusieurs marques à partir d'un seul endroit. La plateforme tout-en-un fournit aux clients des données opérationnelles et commerciales sans précédent, leur permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées sur la façon dont ils gèrent leur entreprise et de capitaliser sur les opportunités de croissance.

Les clients de GrubTech observent un doublement des ventes par mètre carré grâce à la multi-location sur les plateformes alimentaires, et débloquent la création et l'hébergement de nouvelles marques à l'aide des ressources existantes. Le logiciel facile à déployer permet une réduction de 25 % du temps entre le moment où une commande est passée jusqu'à sa livraison, et une augmentation de 35 % des marges en maximisant l'efficacité des coûts fixes et du gaspillage.

Omar Rifai, cofondateur et directeur de la croissance de GrubTech, a ajouté : « Les consommateurs exigent une expérience axée sur la technologie lorsqu'ils interagissent avec leurs marques F&B préférées, que ce soit sur place, à emporter ou en ligne. GrubTech a été conçu à partir de zéro pour permettre à nos clients de mieux servir leurs clients sur plusieurs fronts. »

Utilisé par des clients dans 15 pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie et d'Europe, GrubTech a récemment franchi le cap des 2 millions de commandes traitées. L'entreprise prévoit d'utiliser les fonds pour continuer à développer des solutions innovantes et à étendre davantage sa portée sur de nouveaux marchés.

Pour en savoir plus sur le logiciel de gestion de cuisine dans le Cloud de GrubTech, visitez www.grubtech.com .

