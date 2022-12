Gründer von KIIT & KISS, Dr. Achyuta Samanta, erhält Ehrendoktortitel der Utkal University

BHUBANESWAR, Indien, 26. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Der angesehene Pädagoge, Gesellschaftsaktivist, Gründer von KIIT & KISS (Bhubaneswar) und Parlamentsabgeordnete für Kandhamal, Dr. Achyuta Samanta, hat von der Utkal University in Anerkennung seines enormen Beitrags zum Bildungsbereich und seine Dienste an der Gesellschaft den Ehrendoktortitel (D. Litt.) erhalten. Dies ist der 50. Ehrentitel, der ihm verliehen wurde.

Die Utkal University, die auch die Alma Mater von Dr. Samanta ist, überreichte ihm den Titel auf ihrer 52. Vollversammlung am 23. Dezember 2022. Der Universitätskanzler und Gouverneur von Odisha, Prof. Ganeshi Lal, überreichte ihm den Ehrendoktoritel in Anwesenheit des ehemaligen Gerichtspräsidenten des Obersten Gerichtshofes V. Gopala Gowda, der Vizekanzlerin der Universität, Prof. Sabita Acharya, und des Generalsekretärs für Hochschulbildung sowie des Gouverneurs von Odisha, Bishnupada Sethi, und weiterer Gästen.

In seiner Ansprache an die ehrwürdige Versammlung widmete der Gouverneur Dr. Samanta eine besondere Erwähnung und beschrieb ihn als eine „der großen Legenden der Versammlung". Er sagte, Dr. Samanta verkörpere wichtige menschliche Eigenschaften wie Bescheidenheit, Demut, Dankbarkeit, Mut, Ausdauer, Großzügigkeit, Gleichmut, Frieden und Güte.

Dr. Samanta sprach dem Kanzler, der Vizekanzlerin und der Universitätsgemeinschaft seine tiefste Dankbarkeit für die Ehrung aus. „Es ist allgemein bekannt, dass mein Leben dem Dienst am Nächsten gewidmet ist. In Anerkennung meines Lebens, meiner Arbeit und meiner Errungenschaften habe ich viele Auszeichnungen und Ehrungen erhalten. Einige Auszeichnungen sind jedoch etwas sehr Besonderes – wie diese hier. Ich bin hocherfreut, dass die Utkal University, meine Alma Mater, mir diesen Ehrendoktortitel verliehen hat. Es ist meine 50. Ehrendoktorwürde, die höchste Anzahl in Indien. Ich widme diese Auszeichnung meiner Heldin – meiner Mutter – und all ihren Mühen und Entbehrungen. Der Segen des Allmächtigen und die guten Wünsche von Menschen sind der Grund, warum ich dahin gelangen konnte, wo ich heute bin. Ihre Wünsche verleihen mir weiterhin Stärke, um meinen Traum für eine bessere Gesellschaft wahr werden zu lassen", sagte Dr. Samanta in seiner Ansprache.

Er erhielt zuletzt auch eine Ehrendoktorwürde von der Birla Global University und einen Ehrentitel von der Berhampur University.

