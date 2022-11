Grundsteinlegung für die Joint-Venture-Batteriefabrik von Gotion High-tech und VinES in Vietnam

HA TINH, Vietnam, 21. November 2022 /PRNewswire/ -- Am 18. November wurde die Joint-Venture-Batteriefabrik von Gotion High-Tech und der vietnamesischen VinGroup in Vietnams wirtschaftlicher Entwicklungszone Ha Tinh offiziell eröffnet. Das Projekt mit einer voraussichtlichen jährlichen Produktionskapazität von 5 GWh wird wahrscheinlich bis Ende 2023 in Betrieb sein. Es handelt sich bei dem Projekt um die erste Fabrik für LFP-Batterien in Vietnam.

Das Werk ist eine Gemeinschaftsinvestition von Gotion High-tech und VinES (einem Mitglied der VinGroup). Gotion High-tech hält 51 % der Anteile, Reben hält 49 %. Dem Plan zufolge erstreckt sich das Projekt über eine Fläche von 14 Hektar, hat eine veranschlagte Kapazität von 5 GWh/Jahr und wird voraussichtlich bis Ende 2023 in Betrieb genommen. Die Fabrik soll die Nachfrage nach LFP-Batterien für VinFast-Elektrofahrzeuge bedienen.

Bei der Grundsteinlegungszeremonie sagte Li Zhen, Vorsitzender von Gotion High-Tech: „Die VinGroup ist das angesehenste Unternehmen in Vietnam. Die Batteriefabrik, die von Gotion High-tech und VinGroup gemeinsam gebaut wurde, wird den Bedarf an Batterien für Elektrofahrzeuge von VinFast unterstützen. Sie wird nicht nur zur Energierevolution und zur klimafreundlichen und wirtschaftlichen Entwicklung Vietnams, sondern auch zur Energiezivilisation der menschlichen Gesellschaft beitragen.

Seit Anfang dieses Jahres wird die Globalisierungsstrategie von Gotion High-tech kontinuierlich umgesetzt. Im Juni vereinbarte das Unternehmen eine strategische Zusammenarbeit mit JEMSE aus Argentinien, um eine Joint-Venture-Produktionslinie für Lithiumkarbonat in Batteriequalität in der argentinischen Provinz Jujuy zu gründen. Gleichzeitig wurde die deutsche Niederlassung von Gotion offiziell eröffnet, womit die europäische Produktion von Gotion-Batterien begonnen hat. Im Juli begann der Handel der General Depositary Receipts (GDR) des Unternehmens an der Schweizer Börse und im September unterzeichnete das Unternehmen eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Sumec, um das Exportgeschäft mit Energiespeicherprodukten zu fördern. Das Unternehmen plant, bis 2025 eine jährliche globale Produktionskapazität von 300 GWh zu erreichen, einschließlich 100 GWh, die im Ausland erzeugt werden, um das Ziel der weltweiten CO₂-Neutralität zu unterstützen.

