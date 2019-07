Grupa ČEZ zwraca się do Gore o pomoc w obniżeniu emisji rtęci z elektrowni Mělník I w Republice Czeskiej

PUTZBRUNN, Niemcy, 23 lipca 2019 r. Nowe przepisy UE ograniczające emisje rtęci i SO 2 mają wejść w życie do 2021 r. Dla operatorów elektrowni opalanych węglem nadszedł więc czas działania.

Republika Czeska, podobnie jak wiele innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jeszcze przez wiele lat polegać będzie na węglu do produkcji energii elektrycznej. Sprawdzona, niezawodna i tania technologia redukcji emisji jest potrzebna dla spełnienia obecnych i przyszłych przepisów, oraz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Rozwiązaniem jest innowacyjny system opracowany przez W.L. Gore & Associates (w skrócie Gore).

W elektrowni Mělník I Grupy ČEZ, dostarczającej energię elektryczną i ciepło dla Pragi, moduły systemu GORE™ Mercury Control zostaną zainstalowane w jednym z absorberów mokrego odsiarczania spalin. W ramach projektu demonstracyjnego poddadzą obróbce około 1 000 000 Nm³/h gazów spalinowych.

Do tego absorbera, jak i do drugiej linii IMOS, dodać można dodatkowe moduły, dostosowując obie linie do wymogów unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.

Działanie to jest częścią realizacji ogólnej strategii Grupy ČEZ polegającej na ograniczaniu emisji zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i zapewnieniu pełnej zgodności wszystkich zakład ów w Czechach i innych krajach UE z dyrektywą.

System redukcji rtęci i SO 2 f. GORE (GORE™ Mercury and SO 2 Control System, GMCS) to pasywny system oczyszczania gazów spalinowych składający się z modułów zainstalowanych w absorberze IMOS.

System Gore eliminuje potrzebę dozowania dodatków chemicznych, a moduły są zaprojektowane na wieloletni, bezobsługowy okres eksploatacji. Wyklucza to wiele niepożądanych komplikacji i wysokie koszty operacyjne związane z tradycyjnymi systemami redukcji rtęci.

System redukcji rtęci i SO 2 f. GORE dowiódł swej skuteczności w kilkuletniej eksploatacji w kilku amerykańskich elektrowniach opalanych węglem. Mělník to piąta jednostka wytwórcza w Europie, która testuje lub stosuje technologię Gore. Dołącza do dwóch elektrowni w Polsce (Bełchatów i Patnów) i dwóch w Niemczech (Schkopau i Chemnitz).

Grupa ČEZ jest przekonana, że Mělník I ponownie potwierdzi skuteczność systemu w warunkach europejskich elektrowni opalanych węglem brunatnym.

W. L. Gore & Associates jest globalną firmą zajmującą się technologiami materiałowymi, której celem jest transformacja przemysłu i poprawa jakości życia. Założona w 1958 roku, firma Gore zdobyła reputację w rozwiązywaniu złożonych problemów technicznych w najbardziej wymagających aplikacjach. Z siedzibą w Newark, Delaware, USA, Gore zatrudnia 9 500 współpracowników i generuje roczne przychody w wysokości 3,5 mld USD. www.gore.com

