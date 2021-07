Grupa NSO odpowiada na ostatnie fałszywe oskarżenia portalu Forbidden Stories

TEL AWIW, Izrael, 21 lipca 2021 r. /PRNewswire/ -- W związku z publikacją fałszywych oskarżeń przez konsorcjum środków masowego przekazu, rzecznik Grupy NSO powiedział:

„Opublikowana lista nie stanowi wykazu celów ani potencjalnych celów systemu Pegasus".

"Przedstawione na liście liczby nie są w żaden sposób powiązane z grupą NSO".

„Wszelkie twierdzenia, że nazwa na liście dotyczy celu lub potencjalnego celu systemu Pegasus są błędne i fałszywe".

Grupa NSO

Grupa NSO to czołowy producent technologii, który licencjonuje oprogramowanie rządom i organom ścigania do celów dochodzeń i zapobiegania atakom terrorystycznym, walki z przestępczością i zwiększania bezpieczeństwa publicznego. Produkty NSO były pomyślnie stosowane do:

zapobiegania atakom terrorystycznym, w tym przemocy z użyciem broni, stosowaniu samochodów-pułapek i zamachom samobójczym w węzłach komunikacyjnych, parkach, na rynkach, halach koncertowych, arenach sportowych i w innych miejscach publicznych;

rozbijania zorganizowanych grup, których działalność obejmuje wykorzystywanie dzieci, handel ludźmi i przemyt narkotyków;

odnajdowania i ratowania uprowadzonych dzieci;

wspomaganie oddziałów ratowniczych w odnajdowaniu osób uwięzionych w budynkach zawalonych w wyniku katastrof naturalnych lub budowlanych.

INFORMACJA ROZPOWSZECHNIANA PRZEZ MERCURY PUBLIC AFFAIRS LLC, W IMIENIU Q CYBER TECHNOLOGIES LTD. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W REJESTRACH DEPARTAMENTU SPRAWIEDLIWOŚCI W WASZYNGTONIE

SOURCE NSO Group