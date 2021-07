Grupa NSO odpowiada na wciąż wysuwane fałszywe oskarżenia portalu Forbidden Stories

TEL AWIW, Izrael, 22 lipca 2021 r. /PRNewswire/ -

Rzecznik NSO:

Nie możemy dłużej na to pozwalać!

W związku z ostatnią starannie zaplanowaną i zorganizowaną kampanią medialną prowadzoną przez portal Forbidden Stories i promowaną przez szczególne grupy interesów oraz z kompletnym ignorowaniem faktów przez te podmioty, NSO ogłasza, że nie będzie już odpowiadać na zapytania na ten temat i dawać się wykorzystywać w tej podłej i oszczerczej kampanii.

Powiedzmy to jeszcze raz:

Opublikowana lista nie stanowi wykazu celów ani potencjalnych celów systemu Pegasus.

Przedstawione na liście liczby nie są w żaden sposób powiązane z grupą NSO.

Wszelkie twierdzenia, że nazwa na liście dotyczy celu lub potencjalnego celu systemu Pegasus są błędne i fałszywe.

NSO jest spółką technologiczną. Nie obsługujemy systemu ani nie mamy dostępu do danych naszych klientów, chociaż są oni zobowiązani do przekazania nam takich danych w ramach dochodzeń.

NSO dokładnie zbada wszelkie wiarygodne dowody nadużywania swoich technologii, co robiliśmy dotąd zawsze i wyłączy system tam, gdzie będzie to konieczne.

NSO będzie kontynuować swoją misję ratowania życia ludzi i wspomagania rządów na całym świecie w zapobieganiu atakom terrorystycznym, rozbijaniu zorganizowanych grup, których działalność obejmuje pedofilię, handel ludźmi i przemyt narkotyków, odnajdowaniu zaginionych i uprowadzonych dzieci, ocalałych uwięzionych w zawalonych budynkach, a także chronieniu przestrzeni powietrznej przed destrukcyjną działalnością niebezpiecznych dronów.

Grupa NSO

Grupa NSO to czołowy producent technologii, który licencjonuje oprogramowanie rządom i organom ścigania do celów dochodzeń i zapobiegania atakom terrorystycznym, walki z przestępczością i zwiększania bezpieczeństwa publicznego. Produkty NSO były pomyślnie stosowane do:

zapobiegania atakom terrorystycznym, w tym przemocy z użyciem broni, stosowaniu samochodów-pułapek i zamachom samobójczym w węzłach komunikacyjnych, parkach, na rynkach, halach koncertowych, arenach sportowych i w innych miejscach publicznych,

rozbijania zorganizowanych grup, których działalność obejmuje wykorzystywanie dzieci, handel ludźmi i przemyt narkotyków,

odnajdowania i ratowania uprowadzonych dzieci,

wspomaganie oddziałów ratowniczych w odnajdowaniu osób uwięzionych w budynkach zawalonych w wyniku katastrof naturalnych lub budowlanych.

