Grupa Shanghai Electric Wind Power wprowadza pierwszą ofertę publiczną na rynek SSE STAR, zapewniając nowy impuls dla światowego przemysłu energetyki wiatrowej

SZANGHAJ, 31 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- Dnia 19 maja 2021 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Szanghaju odbyła się ceremonia z okazji pierwszej oferty publicznej (IPO) Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. („Shanghai Electric Wind Power Group") (688660), spółki zależnej Shanghai Electric Group Co. Ltd. („Shanghai Electric" lub „Spółka") (601727.SS i 02727.HK), na giełdzie Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board. Wejście na giełdę zapoczątkowało znaczącą erę w historii Spółki, służąc jako nowa platforma startowa, z której firma będzie przyspieszać ogólnoświatowe przejście na gospodarkę opartą na bardziej ekologicznej i zrównoważonej energii wiatrowej.