Grupa Tickmill ogłasza dobre wyniki finansowe za 9 miesięcy 2019 roku

Rok 2019 zwiastuje kolejny wzrost wielkości sprzedaży - w pierwszych 9 miesiącach roku wyniósł on 1,09 bln USD w porównaniu do 967 mld USD odnotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi wzrost o 13,1% (rok do roku). Pomimo tego, że w 2019 r. na rynkach FX obserwowano niską zmienność, prognozy spółki w zakresie wielkości sprzedaży w 2019 r. wynoszą 1,45 - 1,50 bln USD wobec wartości 1,37 bln USD osiągniętej w 2018 roku.

Jeśli chodzi o średnią liczbę transakcji w miesiącu, Grupa Tickmill dokonała 6,74 mln transakcji (od stycznia do września 2019 r.) w porównaniu do średnio 6,13 mln w pierwszych 9 miesiącach 2018 r., co stanowi wzrost o 9,9% (rok do roku).

W III kw. br. Grupa Tickmill zwiększyła również kapitał zakładowy Tickmill UK Ltd do 8,33 mln USD, zasilając go dodatkową kwotą 4,32 mln USD i podnosząc całkowitą bazę kapitałową netto do 15,90 mln USD (na dzień 30 września 2019 r.). Chociaż spółka szacuje, że Brexit nie będzie mieć istotnego wpływu na jej działalność, dokapitalizowanie ma za zadanie zapewnić Tickmill UK Ltd dodatkową ochronę przed potencjalnymi negatywnymi skutkami Brexitu.

Ogólna wartość bazy kapitałowej netto Grupy na dzień 30 września 2019 r. wyniosła 66,43 mln USD wobec 40.71 mln USD na koniec 2018 roku.

Komentując wyniki, Duncan Anderson, dyrektor generalny Tickmill UK Ltd., stwierdził: „Cieszymy się, że nasza grupa pozostaje na ścieżce intensywnego rozwoju i odnotowuje rekordowe wyniki we wszystkich aspektach działalności. Jako grupa w 2019 r. rozważamy różne możliwości związane z przejęciem podmiotów z sektora technologicznego, aby częściowo wykorzystać rozbudowaną bazę kapitałową Tickmill i zwiększyć naszą wartość dla udziałowców".

Anderson dodał: „Silna baza kapitałowa daje Tickmill obiecujące możliwości zróżnicowania oferty poprzez wprowadzenie nowych produktów i platform w najbliższych miesiącach, pozwalając jednocześnie na dywersyfikację naszych źródeł przychodu".

Tickmill

Tickmill to dostawca usług handlowych Forex i CFD, który ma w ofercie najwyższej klasy produkty handlowe na konkurencyjnych warunkach i ekspresową realizację zamówień. Tickmill UK Ltd jest regulowany i autoryzowany przez FCA UK. Tickmill Europe Ltd jest regulowany i autoryzowany przez CySEC. Tickmill Ltd Seychelles jest regulowany i autoryzowany przez FSA Seychelles.

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.tickmill.co.uk.

Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623527/Tickmill_Logo.jpg

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/1025346/Tickmill_Financial_Results_2019.jpg

