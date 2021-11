Grupo Bimbo s'engage à devenir carboneutre d'ici 2050 à l'occasion du lancement de sa nouvelle plateforme de développement durable

La feuille de route à l'égard de cet engagement a été soigneusement définie. S'appuyant sur des initiatives qui ont orienté Grupo Bimbo vers une énergie plus propre depuis des années, elle comprend la transition vers une énergie complètement renouvelable, le passage à une logistique et à des véhicules à plus faible émission de carbone, la mise en œuvre de stratégies d'efficacité énergétique, et le soutien des fournisseurs et des partenaires pour réduire leurs émissions grâce à l'innovation technologique. Grupo Bimbo intégrera également des mesures de neutralisation, notamment le reboisement et la séquestration de carbone qui concorderont avec son initiative d'agriculture régénérative.

Daniel Servitje, PDG de Grupo Bimbo, a déclaré : « Je suis fier de pouvoir dire que Grupo Bimbo continue de contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies et cherche activement des moyens de limiter les effets néfastes du réchauffement planétaire. Notre nouvelle plateforme de développement durable a été définie avec des objectifs ambitieux à long terme qui sont intimement liés à notre objectif, soit celui de nourrir un monde meilleur. Grupo Bimbo est une société qui possède une vaste expérience en matière d'initiatives sociales et environnementales. En lançant notre nouvelle plateforme, nous prenons les mesures nécessaires pour intégrer pleinement le développement durable à notre stratégie commerciale globale et nous nous engageons publiquement à continuer d'avoir un impact positif pour les générations futures. »

Pour en savoir plus, consultez le site https://bit.ly/ENnetzeroExtNotPreWS

À propos de Grupo Bimbo

Grupo Bimbo est le chef de file et la plus importante entreprise de l'industrie de la boulangerie au monde, et un acteur important du secteur des collations. Pour en savoir plus sur Grupo Bimbo, consultez le www.grupobimbo.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1678128/Grupo_Bimbo.jpg

Related Links

http://www.grupobimbo.com



SOURCE Grupo Bimbo