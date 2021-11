Grupo Bimbo se compromete a atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050 ao lançar sua nova plataforma de sustentabilidade

O novo compromisso com o carbono líquido zero foi desenvolvido após o quadro da iniciativa de Metas Baseadas na Ciência.

Existem três metas globais intermediárias definidas no caminho para o carbono líquido zero: eliminar o escopo 2 até 2025, reduzir 50% do escopo 1 e reduzir 28% do escopo 3 até 2030.

O compromisso com o carbono líquido zero é o primeiro de uma série de metas ambiciosas que o Grupo Bimbo definiu em sua nova plataforma de sustentabilidade.

CIDADE DO MÉXICO, 3 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Grupo Bimbo, a maior empresa de panificação do mundo e líder em sustentabilidade, anunciou hoje seu compromisso em atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050. Esse compromisso considera as emissões de toda sua cadeia de valor, abrangendo todos os escopos de todas as atividades. Ao fazer isso, o Grupo Bimbo se tornou a primeira empresa de alimentos mexicana a se comprometer com a Ambição de Negócios para 1,5 °C e a participar da Campanha Corrida ao Zero da ONU, com metas estabelecidas e validadas pelas Metas Baseadas na Ciência.