Grupo Bimbo se compromete a Cero Emisiones Netas de Carbono para 2050 al lanzar su nueva plataforma de sustentabilidad

El nuevo compromiso de Cero Emisiones Netas de Carbono se ha desarrollado siguiendo el marco de Science Based Targets.

Hay tres objetivos intermedios definidos: eliminar Alcance 2 para 2025, reducir 50% del Alcance 1 y 28% del Alcance 3 para 2030.

El compromiso de Cero Emisiones Netas de Carbono es el primero de una serie de metas ambiciosas de la nueva plataforma de sostenibilidad.

CIUDAD DE MEXICO, 3 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Grupo Bimbo, la empresa panificadora más grande del mundo y líder en sustentabilidad, anunció hoy su compromiso de lograr Cero Emisiones Netas de Carbono para 2050. Este compromiso considera las emisiones de toda su cadena de valor, todos los alcances y todas las áreas. Con ello, Grupo Bimbo se convierte en la primera empresa mexicana de alimentos en comprometerse con la "Business Ambition for 1.5°C" y unirse a la Campaña "Race to Zero" de Naciones Unidas, con objetivos establecidos y validados por Science Based Targets.