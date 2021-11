Grupo Bimbo verpflichtet sich mit der Einführung seiner neuen Nachhaltigkeitsplattform zu Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis 2050

Die neue Netto-Null-Kohlenstoff-Verpflichtung wurde in Anlehnung an den Rahmen der Initiative Science Based Targets entwickelt.

Auf dem Weg zu Netto-Null-Kohlenstoff wurden drei globale Zwischenziele definiert: Eliminierung von Scope 2 bis 2025, Reduzierung von Scope 1 um 50 % und von Scope 3 um 28 % bis 2030.

Die Verpflichtung zu Netto-Null-Kohlenstoff ist das erste einer Reihe von ehrgeizigen Zielen, die Grupo Bimbo in seiner neuen Nachhaltigkeitsplattform definiert hat.

MEXICO CITY, 4. November 2021 /PRNewswire/ -- Grupo Bimbo, das weltweit größte Backwarenunternehmen und führend in Sachen Nachhaltigkeit, gab heute seine Verpflichtung bekannt, bis zum Jahr 2050 Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Diese Verpflichtung bezieht sich auf die Emissionen der gesamten Wertschöpfungskette und deckt alle Bereiche und Aktivitäten ab. Damit ist Grupo Bimbo das erste mexikanische Lebensmittelunternehmen, das sich dem unternehmerischen Ehrgeiz für 1,5 °C verschrieben hat und sich der Kampagne der Vereinten Nationen „Race to Zero" anschließt, deren Ziele von Science Based Targets festgelegt und bestätigt wurden.