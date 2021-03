Grupo Binário promove até sexta-feira (26/03) série de palestras online e gratuitas voltadas aos profissionais de TI

SÃO PAULO, 23 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O Grupo Binário - especializado em soluções de infraestrutura de redes e serviços profissionais - realiza a 1 ª semana de integração de Tecnologia, a "Binário Week". O evento, online e gratuito, é voltado ao ecossistema de TI e acontece diariamente, até a próxima sexta-feira, 26/03, das 11h às 19h30. Promovido em parceria com as empresas do Grupo e os maiores fabricantes do mercado de TI, o evento debate e apresenta as principais inovações em Cloud Computing, ISPs Data Centers, Segurança de Dados, entre outros temas.

A programação completa inclui workshops, round tables e webinares, onde os participantes têm a oportunidade de trocar informações e fazer perguntas pelos chats e estreitar o networking. Além das palestras, existe o espaço dos estandes virtuais de fabricantes e convidados para poderem conhecer e interagir com as empresas participantes, suas soluções e serviços voltados para o mundo TIC.

"O objetivo é debater as inovações tecnológicas que permeiam todos os ambientes de TI e segmentos de mercado, fomentar o conhecimento entre os profissionais do setor e compartilhar as melhores experiências dos usuários", afirma Douglas Alvarez, diretor comercial do Grupo Binário.

Além da programação técnica, há uma agenda voltada aos gestores de TI com apresentação de Estudos de Caso e viabilidade de negócios para vários tipos de indústrias, contemplando todas as camadas de decisão do mercado corporativo. "Vamos analisar desde as metodologias de ambiente de rede, criação de rotinas de backups até as melhores tecnologias para Educação, Web Analytics e as inovações em Telecom que chegam com o 5G", completa o diretor do Grupo Binário.

Neste mês em que se comemora o Dia das Mulheres, a Binário Week também reservou um momento dedicado ao tema "Mulheres no Mercado de TI". Participam da rodada, a engenheira de Sistemas Olivia Braga e a pedagoga Jucineia Oliveira, ambas da BeduTech, além da gerente de Negócios de TI do Grupo Binário, Martha Bernhardt Leite. O painel acontece no dia 24/03 (4a feira), das 18 às 19h30.

A ideia é compreender o impacto da presença feminina em diferentes áreas da tecnologia, pois apesar de serem um público expressivo entre os usuários finais, a presença feminina ainda não é significativa na produção da TI.

A Binário nasceu para prover tecnologia para grandes projetos em operadoras, na construção de enormes Backbones. Ampliou sua operação para o mercado Enterprise e segmentou sua atuação em verticais, como Utilities, Financeiro, Governo e Educação. Hoje já são mais 4.500 projetos realizados com sucesso, ultrapassando dois mil clientes atendidos. Além de São Paulo, o Grupo Binário tem unidades em Santa Catarina, Brasília (DF), Paraná e Maceió.

SERVIÇO

Evento: 1ª Binário Week

Data: de 22 a 26 de março de 2021

Horário: das 11h às 19h30

Inscrições: http://www.binarioweek.com

FONTE Grupo Binário

SOURCE Grupo Binário