Grupo Brisas escolhe a Revinate para habilitar feedback dos hóspedes e marketing para hóspedes em todo seu portfólio

O diretor corporativo de TI Gustavo Alfonso Bolio Gómez disse: "Em primeiro lugar, queríamos uma parceira que pudesse integrar seus produtos com nossas plataformas existentes, incluindo nosso PMS. Em segundo lugar, queríamos uma parceira que entendesse a complexidade dos hotéis e oferecesse visualizações, relatórios e permissões baseados em funções. Finalmente, queríamos uma solução que cumprisse sua promessa de gerar receitas e pudessem comprovar retorno sobre o investimento (ROI). Após o teste-piloto, podemos dizer, com confiança, que a Revinate comprova todas essas condições e é fácil para nossos empregados usar os produtos em nível corporativo e de propriedade".

O cofundador e presidente-executivo da Revinate, Marc Heyneker, disse: "É com muita satisfação que dou as boas-vindas a todo o portfólio do Grupo Brisas à Revinate. Durante o teste-piloto, ficou claro que a equipe entende o poder de usar os dados dos hóspedes para gerar receita e fidelidade. Eu não poderia estar mais orgulhoso pelo fato de que os hotéis vão usar toda a suíte de produtos e estou ansioso para observar o sucesso do grupo".

Sobre a Revinate:

A Revinate é a líder global em gestão e inteligência de dados de hóspedes, levando os hotéis a ficar mais próximos de seus clientes. Fundada em 2009, a Revinate tem dezenas de milhares dos melhores hotéis do mundo como clientes e já ganhou inúmeros prêmios por suas soluções de software como serviço (SaaS – software as a service), incluindo o "Top Rated Email Marketing and CRM Product" (Marketing por e-mail e produto de CRM mais bem-classificados) de 2019 e 2020 da Hotel Tech Report.

Para obter mais informações, visite www.revinate.com.

