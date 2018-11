Grupo de marcas mais fortes de automóveis próprias da China expostas em Macau com foco em mercados de países de língua portuguesa

MACAU, 5 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Oferecida pela Nan Kwong (Group) Company Limited, a exposição deste ano reuniu especialistas técnicos, estudiosos da indústria, executivos seniores e elites da mídia de marcas próprias como: FAW Group, Dongfeng Motor Corporation, grupo Changan Automobile, GAC Group, SAIC Motor , JAC Motors, Golden Dragon, Yutong Bus e Jiangxi Kama Business Bus Co., Ltd. (BONLUCK BUS) e empresas mundialmente famosas como Audi AG, Mercedes-Benz, BMW, Xiaopeng Motors, Qiantu Motors e NIO. Questões relacionadas com a exportação de veículos montados e partes dianteiras chinesas foram discutidas a nível nacional com embaixadores e conselheiros de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor-Leste com a China. Mais de 20 associações renomadas de automóveis de países de língua portuguesa, bem como de países e regiões no Sudeste da Ásia, incluindo Portugal, Brasil, Malásia, Tailândia e Hong Kong, enviam há oito anos delegações a Macau para visitas e compras na exposição. O evento é bem visto pelos participantes e seus workshops sobre temas relacionados realizados no local têm resultados notáveis.

Em seu oitavo ano, a expo de automóveis de Macau está empenhada em criar uma plataforma para importação e exportação de automóveis entre a China e os países de língua portuguesa, a fim de promover oportunidades de negócios para as marcas chinesas de automóveis, indústrias upstream e downstream e indústrias de distribuição de automóveis em países de língua portuguesa.

FONTE Nan Kwong International Conference & Exhibition Co.