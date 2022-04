Grupo Esaote: a reunião dos acionistas aprovou as demonstrações financeiras até 31 de dezembro de 2021, com faturamento consolidado de 231,3 milhões de euros (+5,3%) e um aumento no lucro líquido para 4 milhões de euros.

"2021 foi outro ano extremamente positivo para o grupo, que atingiu resultados significativos em mercados internacionais e conseguiu combinar crescimento com novos investimentos. Em comparação a 2020, quando a pandemia nos forçou repentinamente a realizar um reavaliação significativa das nossas estratégias, o crescimento em 2021 foi uniforme tanto nas linhas de negócios quanto regiões geográficas", observou Franco Fontana, CEO da Esaote S.p.A. "Fortalecemos nossa posição de liderança no setor de diagnóstico por imagem por meio da expansão e renovação da nossa oferta, alinhadas com a estratégia de foco em mercados de alto potencial e continuar a reforçar a pesquisa e o desenvolvimento: em 2021, investimos mais de 28 milhões de euros em P&D, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. O crescimento de 19% em pedidos em relação ao ano anterior serviu como uma importante confirmação de que estamos no caminho certo."

No setor de sistemas de ultrassom, a receita aumentou aproximadamente 5%, superando a tendência geral do mercado mundial. Especificamente, um ponto importante é o desempenho positivo da Esaote nos mercados internacionais estratégicos, liderado pelos novos sistemas móveis de ultrassom de nível médio e alto lançados no ano passado.

A receita no setor de ressonância magnética dedicada de campo aberto aumentou em 39,8%. Por um lado, esse resultado notável pode ser atribuído à recuperação pós-pandemia do mercado; por outro, à capacidade da Esaote de oferecer produtos que são reconhecidos pela excelente qualidade de imagem em aplicações musculoesqueléticas, com baixo consumo de energia: uma boa combinação para atender às necessidades emergentes de saúde em todo o mundo. Um reforço adicional veio do lançamento do primeiro equipamento de ressonância magnética de campo aberto de corpo inteiro da Esaote, que recebeu a certificação EC MDR no fim do ano.

A linha de negócios de software de diagnóstico por imagem dedicado aumentou 5,5%, o que foi possibilitado especificamente pelo sucesso dos nossos programas de análise quantitativa baseados em IA. Outros fatores para esse aumento foram o grande impulso proporcionado pela transição digital com foco na automação de fluxos de trabalho hospitalares, arquivamento de imagens digitais e novas aplicações de teleconsulta e telemedicina. Por fim, a receita global de vendas de serviços aumentou 6,3%.

Um papel importante nos mercados internacionais, que juntos correspondem a aproximadamente 70% das vendas, foi desempenhado pela Europa Ocidental (19,6%), América do Norte (14%) e China (13%). A Itália foi confirmada como o principal mercado da Esaote. Os mercados das regiões da Ásia-Pacífico, América Latina, Europa Oriental e Oriente Médio cresceram em porcentagens significativas.

No fim de 2021, o grupo tinha 1.270 funcionários, mais da metade deles na Itália. Mais de 100 novas contratações ocorreram ao longo do ano para renovar a combinação geracional e profissional, com foco nos departamentos de P&D, vendas e marketing. A idade média das novas contratações foi de menos de 35 anos, e 50% delas eram mulheres. Em 2021, a Esaote lançou sua primeira academia (Geração eletrônica), um projeto em conjunto com a Universidade de Gênova e sete instituições de ensino superior na Toscana, especificamente para recém-formados nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática: após um processo de seleção, 21 jovens talentos foram contratados para os departamentos de R&S, tecnologia da informação e marketing global.

FONTE Esaote S.p.A.

