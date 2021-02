Grupo Lomas a Karisma Hotels & Resorts otvoria v júli 2021 zábavný komplex Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya

MIAMI, Feb. 15, 2021 /PRNewswire/ -- Fanúšikovia obľúbených animovaných seriálov Spongebob v nohaviciach (SpongeBob SquarePants), Dora prieskumníčka (Dora the Explorer), Korytnačky Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) a Labková patrola (PAW Patrol) pripravte sa: Karisma Hotels & Resorts v júli 2021 otvára zábavný komplex Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya. Od 10. februára 2021 si záujemcovia môžu rezervovať ubytovanie v prvom mexickom zábavnom komplexe Nickelodeon Resort, ktorý ponúkne jednu z najväčších vodných atrakcií v Mexiku a ubytovanie na brehu mora s priamym vstupom do vody, a to v apartmánoch pre až päťčlenné rodiny.