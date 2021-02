Grupo Lomas et Karisma Hotels & Resorts ouvriront Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya en juin 2021

Le complexe hôtelier proposera 280 suites en bord de mer, des équipements adaptés aux familles, deux salles de bains dans chaque suite, des éléments de design ludiques et des meubles inspirés des couleurs et des personnages emblématiques de Nickelodeon. L'établissement comprendra quatre suites Signature en penthouse au dernier étage, dont la suite Pineapple, très appréciée des fans, et la toute première suite Turtle Lair, dédiée aux Tortues Ninja.

Au centre des attractions du complexe se trouve Aqua Nick®, un parc aquatique thématique de 2,5 ha situé à côté du complexe, équipé de 185 m2 de toboggans et plus de 170 m2 de descentes de rivière, avec un accès gratuit et prioritaire offert aux clients. Les équipements du parc incluent également la plage relaxante de Bikini Bottom, un atelier de slime, Adventure Bay de Pat' Patrouille, une aire de jeux aquatiques et Soak Summit.

Nickelodeon Place™ mettra en vedette des personnages emblématiques comme Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Blue et ses amis, etc. À l'intérieur, Club Nick offre la zone de jeux ultime et gratuite pour les enfants avec des journées thématiques spéciales, un atelier de loisirs créatifs, une aire de jeux, une scène de spectacles, des visites de personnages et Slime ! Vous pourrez profiter de l'emblématique canapé Big Orange Couch au SNICK Lounge, un espace sophistiqué inspiré des années 90 qui sert de salle de jeux, de salle de sport et de salle de concert.

Grâce à l'expérience World-Class Gourmet Inclusive® de Karisma, leader du secteur, les clients auront accès à un service de repas en chambre 24 heures sur 24 et à un service de restauration d'excellente qualité servi dans six restaurants différents. Les adultes ne sont pas en reste grâce à des sommeliers et des spécialistes en cocktails qui préparent des boissons dans les trois bars du complexe. Les autres équipements du complexe comprennent un centre de remise en forme et un spa avec des soins pour enfants, des suites pour couples et lunes de miel, ainsi que des aires de soins en extérieur.

« Cette année, Grupo Lomas fête son 40e anniversaire. Quelle meilleure façon de le célébrer qu'avec l'ouverture de cette propriété qui réaffirme notre engagement envers le Mexique et continue de générer des investissements et de créer des emplois en pariant sur les concepts d'hébergement les plus innovants dans le monde entier qui contribuent à renforcer le leadership des Caraïbes mexicaines », a déclaré Dolores López Lira, présidente du conseil d'administration de Grupo Lomas. L'investissement de la société de tourisme dans Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya ajoutera près de 2 000 suites de luxe à son portefeuille sous l'égide de Karisma Hotels & Resorts.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat fructueux avec Grupo Lomas et Karisma Hotels & Resorts avec l'ouverture de cet incroyable complexe le long d'une magnifique plage de sable blanc. Il offre aux clients de tous âges une expérience de vacances authentique centrée sur le luxe cinq étoiles, le divertissement et l'hospitalité chaleureuse qui fait du Mexique une destination si appréciée, s'est réjoui Kevin Suh, président de Themed Entertainment chez ViacomCBS. Le rapport de Viacom Global Insights indique que 70 % des enfants trouvent que le temps passé en famille représente l'une de leurs plus grandes sources de bonheur. Nous sommes donc ravis de proposer une destination de vacances qui leur offre une expérience en famille exceptionnelle et inoubliable. »

Des tarifs exclusifs pour l'ouverture en juin sont maintenant disponibles à partir de 453 $ par personne et par nuit ; ils comprennent l'accès complet à Aqua Nick™, les transferts à/de l'aéroport et l'expérience World-Class Gourmet Inclusive®. Les clients sont invités à s'inscrire à la newsletter de l'établissement.

Des photos sont disponibles ici.

Afin de garantir une approche complète de la sécurité et du bien-être des clients, Karisma Hotels & Resorts a créé un programme complet de bien-être appelé Karisma Peace of Mind™, qui comprend un test antigénique gratuit sur place pour les clients voyageant aux États-Unis selon les exigences des CDC.

