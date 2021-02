Grupo Lomas i Karisma Hotels & Resorts ogłaszają otwarcie obiektu Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya już w czerwcu 2021 r.

Epicentrum oferty rozrywkowej obiektu tworzy zlokalizowany tuż przy resorcie tematyczny park wodny Aqua Nick® zajmujący powierzchnię 2,5 ha. Znajdą się w nim zjeżdżalnie o łącznej powierzchni 185 metrów kwadratowych oraz rwące rzeki zajmujące powierzchnię ponad 170 metrów kwadratowych, z bezpłatnym i priorytetowym wstępem dla gości hotelu. Wśród innych atrakcji parku wodnego warto wymienić relaksującą plażę Bikini Dolne, Szlamisko, Zatokę Przygód Psiego Patrolu, wodny plac zabaw oraz Górę Plusków.

W Nickelodeon Place™ będzie można spotkać kultowe postaci, jak choćby Sponge Boba Kanciastoportego, Wojownicze Żółwie Ninja czy Blue z interaktywnego serialu „Wszyscy razem, śladem Blue!". Club Nick oferuje z kolei strefę swobodnej zabawy dla dzieci oraz tematyczne dni, laboratorium, plac zabaw, scenę, spotkania z postaciami z bajek i oczywiście Szlam! Odwiedzający SNICK Lounge goście znajdą Dużą Pomarańczową Kanapę, wyrafinowaną strefę urządzoną w stylu lat 90., która mieści pokój gier, salę sportową oraz pomieszczenie z muzyką graną na żywo.

Dzięki stworzonemu przez Karisma topowemu pakietowi usług World-Class Gourmet Inclusive® goście zyskają całodobowy dostęp do wykwintnych posiłków, wliczając w to światowej klasy dania i napoje serwowane w sześciu oddzielnych restauracjach. Pełnoletni goście obsługiwani będą przez znawców win i profesjonalnych barmanów serwujących starannie przygotowane drinki w trzech barach na terenie obiektu. Do innych udogodnień należy centrum fitness i spa oferujące zabiegi dla dzieci, pakiety dla par i nowożeńców oraz zabiegi pielęgnacyjne pod gołym niebem.

„W tym roku Grupo Lomas obchodzi 40. rocznicę powstania. Nie znamy lepszego sposobu na uczczenie tej okoliczności niż otwarcie obiektu, który podkreśli nasze przywiązanie do Meksyku, stanowiąc kontynuację inwestycji i tworzenia miejsc pracy poprzez wdrażanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań hotelowych na świecie, co z kolei przyczyni się do wzmocnienia czołowej pozycji meksykańskiego wybrzeża Morza Karaibskiego na rynku turystycznym" – powiedziała Dolores López Lira, prezes zarządu Grupo Lomas. Dzięki inwestycji w obiekt Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya korporacja turystyczna powiększy swoją ofertę o blisko 2 tys. luksusowych apartamentów dostępnych pod szyldem Karisma Hotels & Resorts.

„Cieszymy się z możliwości kontynuowania naszego pomyślnego partnerstwa z Grupo Lomas i Karisma Hotels & Resorts, w ramach którego dokonamy otwarcia tego niezwykłego obiektu hotelowego położonego przy fantastycznej, piaszczystej plaży, zapewniając tym samym gościom w każdym wieku niezapomniane wrażenia z pobytu w luksusowym hotelu pięciogwiazdkowym, w połączeniu z dobrą zabawą i gościnnością, które sprawiają, że Meksyk jest tak lubianym celem wakacyjnych wyjazdów" – powiedział Kevin Suh, prezes ds. tematycznej oferty rozrywkowej w ViacomCBS. „Z raportu Viacom Global Insights wynika, że 70% dzieci uważa czas spędzony z rodziną za jedno z najważniejszych źródeł szczęścia, dlatego cieszymy się, że możemy zaoferować przyjazny obiekt, który zapewni rodzinom najwyższej klasy wrażenia, które pozostaną w ich pamięci na zawsze".

Od dziś można dokonywać rezerwacji na czerwiec, korzystając z wyjątkowych cen na otwarcie, które rozpoczynają się już od 453 USD za osobę za noc. W cenę wliczony jest nieograniczony dostęp do parku wodnego Aqua Nick®, transfer z lotniska oraz pełny pakiet usług World-Class Gourmet Inclusive®. Zachęcamy do subskrypcji newslettera obiektu.

Wizualizacje dostępne są tutaj.

Aby zapewnić gościom obiektu bezpieczny i przyjemny pobyt, zarząd Karisma Hotels & Resorts stworzył kompleksowy program Karisma Peace of Mind™, który obejmuje bezpłatne wykonanie na terenie obiektu testu antygenowego dla gości podróżujących do USA zgodnie z wymogami amerykańskiego Ośrodka Kontroli Chorób (Center for Disease and Control Prevention).

