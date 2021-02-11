Grupo Lomas и Karisma Hotels & Resorts откроют Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya

К услугам гостей курорта на берегу моря 280 номеров-люкс с выходом к бассейну, удобства для всей семьи, две ванные комнаты в каждом номере. В оформлении интерьеров использованы шутливые элементы, а вся обстановка создана с использованием традиционных цветовых сочетаний и легендарных персонажей Nickelodeon. На крыше комплекса будут располагаться четыре фирменных люкса мансардного типа, включая Pineapple Suite, оформленный в стиле полюбившегося поклонникам ананаса, и первый в истории Turtle Lair Suite, посвященный Черепашкам-ниндзя.

В эпицентре развлекательной зоны курортного комплекса находится примыкающий к нему тематический аквапарк Aqua Nick® площадью 2,5 га с бесплатным входом и ранним доступом для гостей курорта, где они могут наслаждаться катанием на водяных горках площадью 185 кв. м и по искусственным рекам площадью 170 кв. м. В парке также имеются такие объекты для отдыхающих, как пляж Bikini Bottom Beach, Slime Spot, PAW Patrol Adventure Bay, игровой бассейн и Soak Summit.

Посетителей Nickelodeon Place™ ждет встреча с такими узнаваемыми персонажами, как Губка Боб Квадратные Штаны, Подростки Мутанты Ниндзя Черепашки, Булька из «Подсказок Бульки для всех», и другими. На территории комплекса Club Nick предлагает невероятную игровую зону для детей со специализированными тематическими днями, а также ремесленную мастерскую, игровую площадку, сценическую площадку, встречи с живыми персонажами и Slime! В гостиной SNICK, оформленной в стиле 90-х и служащей в качестве игровой комнаты, спортбара и площадки для живой музыки, посетителей ожидает легендарный «Большой оранжевый диван».

Благодаря комплексному сервису World-Class Gourmet Inclusive®, предоставляемому компанией Karisma, гости смогут воспользоваться круглосуточной доставкой блюд в номера, а также наслаждаться блюдами и напитками мирового класса в шести великолепных ресторанах. Взрослые тоже найдут для себя способ приятно провести время: опытные сомелье и бармены экстра-класса будут готовить для них напитки в трех барах курортного комплекса. В числе прочих удобств — фитнес-центр и спа с детскими процедурами, номерами люкс для семейных пар и новобрачных, а также зоны для процедур на открытом воздухе.

«В этом году, когда компания Grupo Lomas отмечает свой 40-летний юбилей, нет лучшего способа отпраздновать это событие, чем открыть этот новый комплекс, что в очередной раз подтверждает наш интерес к Мексике и продолжает процесс капиталовложения и создания рабочих мест со ставкой на самые прогрессивные гостиничные концепции во всем мире, способствующие укреплению ведущих позиций Мексиканских Карибов», — заявила председатель Совета директоров компании Grupo Lomas Долорес Лопес Лира (Dolores López Lira). Инвестиции туристической корпорации в курортный комплекс Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya добавят в ее портфель около 2000 роскошных номеров люкс под управлением компании Karisma Hotels & Resorts.

«Мы рады продолжить наше успешное сотрудничество с компаниями Grupo Lomas и Karisma Hotels & Resorts, открывая этот невероятный курорт вдоль живописной линии пляжей с белым песком и предоставляя гостям всех возрастов возможность для настоящего отдыха в роскошном пятизвездочном комплексе и наслаждения непринужденной атмосферой теплого гостеприимства, сделавшей Мексику столь любимым местом, — сказал руководитель подразделения тематических парков развлечений компании ViacomCBS Кевин Сах (Kevin Suh). — Учитывая, что, по данным Viacom Global Insights, 70% детей считают время, проводимое в семейном кругу, одним из важнейших источников счастья, мы с радостью предлагаем им увлекательное место для первоклассного семейного отдыха, который станет для них незабываемым».

В настоящее время уже предлагаются эксклюзивные цены открытия на июнь от 453 долл. США на одного человека в сутки, включающие неограниченный доступ в Aqua Nick®, трансферы из аэропорта и в аэропорт, а также полный пакет обслуживания World-Class Gourmet Inclusive®. Гостям предлагается подписаться на информационную рассылку курортного комплекса.

Визуализированное представление можно посмотреть здесь

Для реализации комплексного подхода к обеспечению безопасности и хорошего самочувствия гостей компания Karisma Hotels & Resorts разработала всеобъемлющую программу создания комфорта под названием Karisma Peace of Mind ™ , в которую включен выполняемый на месте бесплатный тест на антитела для гостей, отъезжающих в США, согласно требованиям CDC.

Контактная информация: [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1436588/KarismaHotels_Resorts_Logo.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1436589/Grupo_Lomas_Logo.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1436590/Nick_Logo.jpg

SOURCE Karisma Hotels & Resorts