Grupo Lomas und Karisma Hotels & Resorts eröffnen Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya im Juni 2021

Im Mittelpunkt des Unterhaltungsangebots des Resorts steht Aqua Nick®, ein sechs Hektar großer Themen-Wasserpark, der direkt an das Resort angrenzt und über 2.000 Quadratmeter Rutschen und mehr als 1.820 Quadratmeter Flussfahrten verfügt, zu denen die Gäste kostenlosen und frühzeitigen Zugang haben. Zu den Parkeinrichtungen gehören auch der entspannende Bikini Bottom Beach, ein Slime Spot, PAW Patrol Adventure Bay, ein Wasserspielplatz und Soak Summit.

Nickelodeon Place™ wird mit charakteristischen Figuren wie SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, Blue von Blue's Clues & You und vielen mehr aufwarten. Im Inneren bietet der Club Nick die ultimative kostenlose Spielzone für Kinder mit speziellen Thementagen, einem Bastellabor, einem Spielplatz, einer Bühne, Charakterbesuchen und Slime! Gäste werden die kultige Big Orange Couch in der SNICK Lounge genießen, einem raffinierten, von den 90ern inspirierten Raum, der als Spielzimmer, Sport-Lounge und Live-Musik-Location dient.

Mit Karismas branchenführender World-Class Gourmet Inclusive® Experience haben die Gäste Zugang zu 24-Stunden-Speisen im Zimmer sowie zu erstklassigen Speisen und Getränken, die in sechs verschiedenen Restaurants serviert werden. Auch die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten: Sommeliers und erfahrene Mixologen zaubern Drinks an den drei Bars des Resorts. Zu den weiteren Annehmlichkeiten des Resorts gehören ein Fitnesscenter und ein Spa mit Kinderbetreuung, Paar- und Hochzeitssuiten sowie Behandlungsbereichen im Freien.

„In diesem Jahr feiert Grupo Lomas sein 40-jähriges Bestehen, und wie könnte man das besser feiern als mit der Eröffnung dieses Anwesens, das unser Engagement für Mexiko bekräftigt und weiterhin Investitionen und Arbeitsplätze schafft, indem wir auf die innovativsten Unterkunftskonzepte weltweit setzen, die dazu beitragen, die Führungsposition der mexikanischen Karibik zu stärken", sagte Dolores López Lira, Vorstandsvorsitzende von Grupo Lomas. Die Investition des Tourismuskonzerns in die Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya wird das Portfolio um fast 2.000 Luxussuiten erweitern, die von Karisma Hotels & Resorts betrieben werden.

„Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Grupo Lomas und Karisma Hotels & Resorts fortzusetzen, um dieses unglaubliche Resort an einem atemberaubenden weißen Sandstrand zu eröffnen und Gästen jeden Alters ein authentisches Urlaubserlebnis zu bieten, in dessen Mittelpunkt Fünf-Sterne-Luxus, Verspieltheit und die herzliche Gastfreundschaft stehen, die Mexiko zu einem so beliebten Reiseziel macht", sagte Kevin Suh, President of Themed Entertainment bei ViacomCBS. „Da Viacom Global Insights berichtet, dass 70 % der Kinder die Zeit in der Familie als eine der wichtigsten Quellen des Glücks ansehen, freuen wir uns, ein Reiseziel anbieten zu können, das ihnen ein erstklassiges Familienerlebnis bietet, das sie nie vergessen werden."

Exklusive Juni Eröffnungsraten sind ab sofort ab 453 $ pro Person und Nacht erhältlich, die den vollen Zugang zum Aqua Nick®, Flughafentransfers und das komplette World-Class Gourmet Inclusive® Erlebnis beinhalten. Gäste werden ermutigt, sich für den Newsletter des Anwesens anzumelden.

Renderings sind hier verfügbar

Um einen ganzheitlichen Ansatz für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste zu gewährleisten, hat Karisma Hotels & Resorts ein umfassendes Wohlfühlprogramm namens Karisma Peace of Mind ™ entwickelt, das einen kostenlosen Antigentest vor Ort für Gäste beinhaltet, die in die USA reisen, gemäß CDC-Anforderungen.

