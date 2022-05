Grupo Madero registra receita de R$319,9 mm no 1T22, crescimento de 45,7% e EBITDA(1) 725,0% maior na comparação anual

CURITIBA, Brasil, 3 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Grupo Madero, um dos grupos de restaurantes que mais cresce no Brasil, com um portfolio de 262 restaurantes multimarcas, construídos sobre uma plataforma de produção, distribuição e logística verticalmente integrada, divulga os resultados do 1T22 (primeiro trimestre de 2022). As comparações são com o 1T21 (primeiro trimestre de 2021), exceto quando indicado. As informações são expressas em Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma, e de acordo com o padrão contábil internacional – IFRS (International Financial Reporting Standards) emitido pelo IASB (International Accounting Standards Board) e com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

O Grupo Madero divulga seus resultados do 1T22, com uma receita líquida de R$319,9 milhões, um aumento de 45,7%. No período compreendido entre abril de 2021 e março de 2022, a receita líquida acumulou R$ 1,247 bilhão, sendo a maior receita líquida da história da Companhia para um período de 12 meses. As Vendas nos Mesmos Restaurantes (SSS) foram 28,6% maiores na comparação anual.

O aumento da receita mesmo em relação aos períodos pré pandêmicos é resultado da recuperação das vendas que já está em patamares similares a 2019, bem como da estratégia de expansão da Companhia que, nos últimos 12 meses abriu 35 novas operações, todas próprias, sendo 13 da marca Madero e 21 da marca Jeronimo, e 1 da nova marca Dundee Chicken & Burgers, focada em frango frito e burgers, que também terá sua expansão a partir deste ano. Ao final do 1T22, a rede contava com 262 restaurantes e cerca de 7 mil colaboradores.

O EBITDA1 do 1T22 totalizou R$73,2 milhões, um aumento expressivo de 725,0% se comparado com o mesmo período de 2021. A margem EBITDA1, que vem gradativamente voltando aos patamares pré pandemia foi de 22,9%, um aumento de 18,8 pontos percentuais.

Ainda no 1T22, foi concluído o plano de reperfilamento de dívidas, dando um importante passo para a estrutura de capital do Grupo: foram pré pagos R$100 milhões, houve uma emissão de CRA de R$500 milhões e o saldo da dívida com os principais bancos foi alongado, elevando os vencimentos da Companhia para 5 e 6 anos, fazendo com que o prazo médio que antes era em torno de 1,4 ano fosse para 3,5 anos. Estas iniciativas contribuíram para uma redução de 92,0% no endividamento de curto prazo, proporcionando assim, a estrutura de capital adequada para o Grupo Madero aguardar com tranquilidade uma janela para a realização do IPO no médio ou longo prazos, com uma precificação dentro da expectativa da Companhia e de seus acionistas.

Os investimentos em imobilizado totalizaram R$58,3 milhões no trimestre, acumulando R$309,7 milhões nos últimos 12 meses. Em 2022, o Grupo Madero deverá abrir mais de 20 novas operações, dentre eles a segunda Ecoparada Madero na Rodovia Presidente Dutra em Guararema-SP. Com isto, a rede deve fechar o ano com aproximadamente 280 restaurantes.

1 Para o cálculo de EBITDA Ajustado, a Companhia avalia e expurga itens não recorrentes relacionados a (i) Perda ou Ganho na venda de imobilizado; (ii) Despesas pré- operacionais; (iii) Receita Diferida proveniente de Subvenção Governamental; (iv) Distribuição para partes relacionadas; e (v) Plano de compensação baseado em ações somado aos custos com IPO e despesas relacionadas. A margem EBITDA Ajustado é calculada pela dividindo-se o EBITDA Ajustado pela Receita Líquida Total da Companhia.

FONTE Grupo Madero

